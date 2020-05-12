Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin inci kefali mesaisi devam ediyor - Son Dakika

Van'ın Edremit ilçesinde kaçak avlanılan 50 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Engil Çayı yakınındaki halk plajı bölgesinde yaptıkları denetimlerde suda 10 metre serpme ağ, 2 kepçe ağı ve kaçak avlanılmış 50 kilogram inci kefali buldu.

Ele geçirilen balıklar imha edilirken kaçak avlanan 1 kişiye de bin 700 lira ceza uygulandı.