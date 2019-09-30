Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden gıda denetimi
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden gıda denetimi

1 saat önce

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri tarafından kentteki okul kantinlerinde gıda denetimi yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden gıda denetimi, System.String[]

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri tarafından kentteki okul kantinlerinde gıda denetimi yapıldı.


Yapılan gıda denetimlerine Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da katıldı. Denetim sonrası bilgi veren İl Müdürü Yoldaş, "Bu sene okullarda birer öğrencimizi seçerek onları gıda denetçiliği konusunda bilgilendireceğiz. Bu öğrencilerimizde arkadaşlarına bu bilgileri aktaracak ve böylece her okulumuzda gönüllü gıda denetçilerimiz olmuş olacak. Yıl boyu rutin olarak devam eden gıda denetimlerimiz, 2019- 2020 yılı öğretim yılında da aralıksız olarak devam edecektir. Okullarımızın kantin ve yemekhaneleri, il ve ilçe müdürlüğümüz ekipleri tarafından düzenli olarak devam edecek olup, çocuklarımızın bütün okullarda hijyenik ve sağlıklı ürünleri tüketmesi için bütün gücümüzle çalışıyoruz ve bu konuda asla taviz vermeyeceğiz. Unutmayalım ki çocuklarımız bir milletin geleceği, yarınlara bırakabildiğimiz yegane mirasımızdır. Her birimiz üzerimize düşeni ehemmiyetle yapmak mecburiyetindeyiz" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:15 Kaynak: İHA
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