Tarım ve Orman İl Müdürü Atalar, hayvan pazarında üreticilerle görüştü

Atalar, merkez ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekim, ziraat mühendisi, veteriner sağlık teknikerlerden oluşmak üzere toplam 60 personelin Kurban Bayramı süresince kurban keserek dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlara teknik, hijyen ve hayvan sağlık hizmetleri sunacağını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Necati Gönç, hayvan pazarını gezdi, üreticilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Mustafa Ertan Atalar, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

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