Tarım ve Orman İl Müdürü Atalar, hayvan pazarında üreticilerle görüştü - Son Dakika
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Tarım ve Orman İl Müdürü Atalar, hayvan pazarında üreticilerle görüştü

28.06.2022 16:42
Tarım ve Orman İl Müdürü Atalar, hayvan pazarında üreticilerle görüştü

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, hayvan pazarında üreticilerle görüştü.

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, hayvan pazarında üreticilerle görüştü.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Necati Gönç, hayvan pazarını gezdi, üreticilerle bir araya geldi.

Atalar, merkez ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekim, ziraat mühendisi, veteriner sağlık teknikerlerden oluşmak üzere toplam 60 personelin Kurban Bayramı süresince kurban keserek dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlara teknik, hijyen ve hayvan sağlık hizmetleri sunacağını söyledi.

İl genelinde hayvan sevkleri konularında hayvan yetiştiricilerine hizmet vereceklerini kaydeden Atalar, kurbanlık seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğine değindi.

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Kaynak: AA

Mustafa Ertan Atalar, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman İl Müdürü Atalar, hayvan pazarında üreticilerle görüştü - Son Dakika

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