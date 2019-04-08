Tarım ve Orman İl Müdürü Görentaş, Meyve Üreticilerini Hastalık ve Zararlılara Karşı Uyardı

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, meyve üreticilerini hastalık ve zararlılara karşı uyardı.

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, meyve üreticilerini hastalık ve zararlılara karşı uyardı.



Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş yaptığı yazılı açıklamada, il müdürlüğü teknik ekiplerince sahada yapılan kontrollerde, elma üretim alanlarında Virgül Kabuklu Biti Lepidosaphes ulmi zararlısının yoğun olduğunu ve bu zararın bertaraf edilmesi için Bakanlığımız teknik talimatlarında belirtilen şekilde mücadele yapılması gerektiğini söyledi. Üreticilerin bu zararlıya karşı tavsiye edilen mineral yağların kullanılması gerektiğini belirten Görentaş, bunun yanı sıra ilde yoğun olarak tespit edilen ve kayısıda yaprakdelen (Çil) olarak bilinen Coryneum Beijerinckii zararlısı ile elma karaleke (Venturia Inaequalis) hastalığına karşı bordo bulamacı kullanımının bu hastalıkları önlemede önemli olduğunu belirtti. Meyvelerde hastalık ve zararlılar ile mücadelenin ihmal edilmemesi gerektiği vurgulayan Görentaş, üreticilerimizi zirai mücadele ile ilgili konularda teknik destek almak üzere il ve ilçe müdürlüklerine davet ettiğini belirtti. - VAN

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