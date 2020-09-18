Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Kayseri bağcılıkta da olması gereken yere gelecek"

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, İncesu ilçesi Garipçe Mahallesindeki üzüm bağlarını denetledi. Denetleme sırasında açıklama yapan Şahin, "Kayseri bağcılıkta da olması gereken yere gelecek" dedi.

Kayseri'nin üzüm üretiminde de İç Anadolu'nun üzüm yatağı bölgesine sınırdaş olduğunu söyleyen Mustafa Şahin, "İncesu, Kayserimizin en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Bölge İç Anadolu'daki tüm üzüm yatağının olduğu bölge ile sınırdaş. Bir tarafımız Ihlara Vadisinden başlayıp, Ürgüp Göreme'den bu tarafa doğru gelen bir vadi içerisindeyiz. Bölgede ciddi bağlamda bağcılık yapılıyor. Şu anda bulunduğumuz ilçemiz yaklaşık 40 bin dekarda üretim yapmaktadır. Bu sene maalesef Ağustos- Eylül ayları arasındaki aşırı sıcaklar verimle veya kalite ile alakalı dezavantajı oluşturdu ama çok şükür yine de verimimiz de iyi. Beklentinin çok üzerinde değil ama ortalama bir verimi almış bulunuyoruz. Kayseri Türkiye'nin en önemli üretim alanlarından bir tanesi. Bu bölgenin en eski yerleşim alanlarından biri olması, kadim bir kültürün içinden gelmesi pekmezi, üzümleri ile öne çıkan bir bölge. Geldiğimiz bölgede de ağırlıklı Razaki, Parmak, Gül Üzümü gibi birçok üzüm çeşidi bulunmakta. Gördüğümüz kadarıyla sahaya çok hakim ve çok da güzel bakım yapılmış. Hasatta da beraber olacağız inşallah kendileriyle. Gayet güzel bir çalışma yapılmış. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık diyoruz. Kayseri bağda da olması gereken yere en kısa sürede gelecek. Verimliliğiyle, kalitesi ile ve çeşit bolluğu ile Kayseri her türlü üretim alanında söz sahibi olmayı hak ediyor. Bundan sonra bu konuda çalışmalarımıza da hızla devam edeceğiz" dedi.

Bağcılık ile uğraşan 63 yaşındaki Yahya Karasu ise, "Genç yaşta başladık bu işe ve Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Yetiştirmeyi ve üretmeyi seviyoruz. Gördüğünüz gibi dört dörtlük bağcılık var burada. Yer ve mevki müsait. Kayseri Tarım İl Müdürlüğüne ve Tarım İlçe Müdürlüklerine bize yol gösterdikleri için teşekkür ederim. Bilmediğimiz şeyleri onlardan öğrendik ve çevremize de aktardık. Aldık ve yaydık bunları. Bu sayede de bağcılık bayağı gelişti" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ