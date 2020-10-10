Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, serada inceleme yaptı - Son Dakika

Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, Sumbas ilçesinde kurulan ejder meyvesi serasında incelemede bulundu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulut, Akçataş köyünde 5 dekar alanda kurulan ejder meyvesi serasını inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bulut, kentte alternatif ürün girişimlerinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Burada sebzeler ve muz üretiminden sonra 'pitaya' olarak da bilinene ejder meyvesi üretimine de başlandı. Yüksek gelir getirme potansiyeli bulunan ürünlerin ilimizde üretiminin artması elbette sevindiricidir. Çiftçimize gereken tüm desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.