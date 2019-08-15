Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesine Atatürk ve Türk bayrağı çizildi
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Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesine Atatürk ve Türk bayrağı çizildi

1 saat önce

Şırnak'ın Uludere Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesi duvarlarına Atatürk ve Türk bayrağı resmi çizildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesine Atatürk ve Türk bayrağı çizildi, System.String[]
Şırnak'ın Uludere Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesi duvarlarına Atatürk ve Türk bayrağı resmi çizildi.

Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası çevresinde bulunan duvarlara ressam tarafından Atatürk ve Türk bayrağı resmi çizildi.

Uludere Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, betonların üzerine neler yapabileceklerine ilişkin bir toplantı yaptıklarını ve ressama resimleri çizdirme kararı aldıklarını söyledi. İnan, "Binamızın çevresinde betondan duvarlara neler yapılabilir diye bir toplantı yaptık. Hurşit Kilim adında bir ressamımız vardı, buralara böyle bir şey yapmak istedik, çizilen resimler huzur veriyor. Vatandaşlar buraya gelip fotoğraflar çekip paylaşımlar yapıyor, bu da bizi mutlu ediyor" dedi. - ŞIRNAK
Mustafa Kemal Atatürk, Uludere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:20 Kaynak: İHA
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