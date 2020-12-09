Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında iş birliği protokolleri imzalandı - Son Dakika

Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında iş birliği protokolleri imzalandı

09.12.2020 13:23
Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında iş birliği protokolleri imzalandı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokoller kapsamında eğitim kurumlarındaki öğrenci, öğretmen, kursiyer ve çalışanların meteoroloji, iklim ve hava olayları hakkında farkındalıklarının artırılmasının hedeflendiğini, bilim ve sanat merkezlerine...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokoller kapsamında eğitim kurumlarındaki öğrenci, öğretmen, kursiyer ve çalışanların meteoroloji, iklim ve hava olayları hakkında farkındalıklarının artırılmasının hedeflendiğini, bilim ve sanat merkezlerine de meteorolojik gözlem sistemleri kurulacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel müdürlükleri arasında iş birliği protokolleri imzalandı.

Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, teori ve pratiğin etkin bir şekilde birleştirilmesi gerektiğini söyledi. Eğitim ve kamu iş birliğinin çok önemli olduğunu belirten Pakdemirli, tarım ve orman sektörünün, bilime ve bilgiye dayalı olduğuna dikkati çekti. Pakdemirli, "Biz de gelişmeyi bilim, bilgi ve bunun doğru yorumlanması ve bu hedefler doğrultusunda ilerlemekle başarabiliriz." dedi.

Bakanlık olarak eğitim ve bilime her alanda destek olduklarını vurgulayan Pakdemirli, "Bununla ilgili projeler yürütüyoruz. 55 enstitümüz var, buralarda üniversitelerle iş birlikleriyle bilime katkı sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Son yıllarda yürüttükleri projelere değinen Pakdemirli, dijital ortamda Tarım-Orman Akademisi kurduklarını, burada 70'den fazla akademisyenin ders verdiğini ve dileyen herkesin bundan yararlandığını dile getirdi.

Bilim ve sanat merkezlerine meteorolojik istasyon kurulacak

Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanlığının Tokat'ta ilkini açtığı iş garantili yeni nesil "tarım liseleri"nin de önem taşıdığını, burasının tanıtımını Bakan Selçuk ile birlikte yapmayı planladıklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk günlerine rastlaması nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini anlattı.

Meteorolojik olaylar ve buna bağlı doğal afetlerin arttığına dikkati çeken Pakdemirli, "Meteorolojik bilginin önemi daha da artıyor. Yaşamımızı kolaylaştırmak için meteorolojik bilginin öğrenilmesi kadar, nasıl kullanılması gerektiği de önemli bir husus. Bu anlamda, bizler de meteorolojik bilgilerin üretilmesi, vatandaşlarımıza ulaştırılması ve faydaya dönüştürülmesi için birçok çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ile 2 ayrı protokol imzalandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarındaki öğrenci, öğretmen, kursiyer ve çalışanların meteoroloji, iklim ve hava olayları hakkında farkındalıklarının artırılmasını hedefliyoruz. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol doğrultusunda ise bilim ve sanat merkezlerine meteorolojik gözlem sistemleri kuracağız. Böylece özel yetenekli öğrencilerin hava olayları, iklim ve iklim değişikliği konuları ile ilgili bilgileri uygulamalı olarak öğrenmelerini, bu kapsamda proje çalışmaları yapmalarını sağlamış olacağız. Ayrıca bilim ve sanat merkezlerindeki öğrenci ve öğretmenlerin gelişimleri için teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesini de planlıyoruz."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında iş birliği protokolleri imzalandı - Son Dakika


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