Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğünün 2019 Hedefleri Belirlendi

Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğünce, 2018 yılında yapılan tarımsal projeler ve programlar değerlendirilerek 2019 hedefleri belirlendi.

Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğünce, 2018 yılında yapılan tarımsal projeler ve programlar değerlendirilerek 2019 hedefleri belirlendi.



Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürü Funda Eylem Özel'in başkanlığında şube ve ilçe müdürlerinin katılımıyla Demirköy ilçesi İğneada beldesinde bulunan bir otelde koordinasyon toplantısı düzenlendi.



Şube ve ilçe müdürlüklerinin 2018 yılında yaptığı tarımsal projeler ve programların görüşüldüğü toplantıda 2019 yılının plan, program ve hedeflerinin belirlenmesi için bilgi alışverişi yapıldı. Bir sonraki toplantının Lüleburgaz ilçesinde yapılması kararlaştırıldıktan sonra toplantı sona erdi.



Toplantıda ayrıca, Gıda ve Yem Şubesince de 2018 yılı değerlendirme ve 2019 yılı planlaması yapıldı. Merkez ve ilçe personelinin katıldığı toplantı Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akcakaya'nın konuşması ile başladı. Toplantıda 2018 yılının değerlendirilmesi yapılarak personelin fikir ve görüşleri alındı. 2019 yılında da iş ve işlemlerin daha etkin ve hızlı gerçekleştirilebilmesi için planlamalar yapılarak toplantıya son verildi. - KIRKLARELİ

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