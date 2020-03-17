Tarım ve Orman Müdürlüğünde korona dezenfeksiyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Müdürlüğünde korona dezenfeksiyonu - Son Dakika

Tarım ve Orman Müdürlüğünde korona dezenfeksiyonu

6 saat önce

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binası korona virüsü nedeniyle dezenfekte edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünde korona dezenfeksiyonu, System.String[]

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binası korona virüsü nedeniyle dezenfekte edildi.


Adıyaman'da kamu kurum ve kuruluşlar korona virüsüne karşı temizlik yapıyor. Temizlik işlemlerinin yanı sıra virüsün bulaşmaması için dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri binasında özel maskeli ekip bina girişinden tüm odalar ve koridorlar dezenfektan ile ilaçlandı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:23 Kaynak: İHA
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