Tarım ve Orman Müdürlüğünde korona dezenfeksiyonu - Son Dakika

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Tarım ve Orman Müdürlüğünde korona dezenfeksiyonu
6 saat önce
Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binası korona virüsü nedeniyle dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:23 Kaynak: İHA
Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binası korona virüsü nedeniyle dezenfekte edildi.
Adıyaman'da kamu kurum ve kuruluşlar korona virüsüne karşı temizlik yapıyor. Temizlik işlemlerinin yanı sıra virüsün bulaşmaması için dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri binasında özel maskeli ekip bina girişinden tüm odalar ve koridorlar dezenfektan ile ilaçlandı. - ADIYAMAN
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