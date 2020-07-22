Tarım ve Orman Müdürlüğünden "anız yakmayın" çağrısı - Son Dakika

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, anız yangınlarının birçok açından büyük kayıplara neden olduğunu belirterek, çiftçilere anız yakmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde il müdürlüğüne çok sayıda anız yangını şikayeti geldiğini, bu konuda başta çiftçiler olmak üzere herkesin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

"Anız yakmak toprağın organik maddesini yakmak demektir. Organik madde, toprağın oluşumundan erozyona karşı direncine, toprağın fiziksel özelliğinden biyolojik aktivitesine, kimyasal özelliğine ve verime kadar pek çok yönden etki eder." ifadelerini kullanan Sarı, şöyle devam etti:

"Anızlar toprağa karıştırılarak topraktaki organik madde miktarı artırılır. Bu sayede organik maddece zengin toprağın su tutma kapasitesi artar, erozyona ve kurağa dirençli toprak oluşturulur. Anız yangınları, ormanlara sıçrayarak büyük zararlar verebilir. Sıçradığı doğal mera ve ormanlık arazilerin yüzeyindeki bitki tohumları ve köklerini yakarak büyük kayıplara neden olur. Ayrıca anız yangınlarının etkili olduğu arazilerde birçok faydalı (yılan, atmaca gibi) canlıların, birçok faydalı böceğin (uğur böceği gibi) zarar görmesine neden olur. Aynı zamanda anız yangınları toprak yüzeyinde yüksek yakıcı sıcaklık oluşturarak toprağın içerisinde mikrobiyolojik canlıların azalmasına ve doğal dengenin bozulmasına neden olur. Anız yangınları ile toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri bozulur, verimliliği önemli oranda azalır."

Çiftçilere anız yakmamaları konusunda çağrıda bulunan Sarı, bu tür olayların güvenlik güçlerine bildirilmesi gerektiğini kaydetti.