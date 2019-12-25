Tarım ve Orman Müdürlüğünden değerlendirme toplantısı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Müdürlüğünden değerlendirme toplantısı

6 saat önce

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılı çalışmalarının değerlendirildiği ve 2020 yılında yapılacak çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden değerlendirme toplantısı, System.String[]

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılı çalışmalarının değerlendirildiği ve 2020 yılında yapılacak çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı.


Müdürlük Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya; İl Müdürü Çetin Ayvalık, müdür yardımcıları, ilçe ve şube müdürleri katıldı.


Ayvalık, 2019 yılında farklı alanlarda yapılan çalışmalarda başarılı ve güzel bir yıl geçirdiklerini söyledi.


Emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eden Ayvalık, değerlendirme ve koordinasyon çalışmalarının birlikteliği sağladığı, kurumsal verimliliği arttırma adına önemli olduğunu dile getirdi. 2019 yılında startını verdikleri ve 2020 yılında da uygulanacak olan Kontrol Sizde Projesi hakkında bilgi veren Ayvalık, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen desteklemelerin önemini belirterek, bu konularda gerek bitkisel üretim yapan işletmeler, hayvancılık yapan işletmelerinin ziyaret edilmesi, işletme sahiplerine eğitimler verilmesini istedi.


İlçe müdürleri ve şube müdürlerinin katılımı ile yıl içerisinde yürüttükleri faaliyetlerle ilgili sunumların yapıldığı toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi. - KARABÜK

Ayvalık, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:39 Kaynak: İHA
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