Tarım ve Orman Müdürü Akman'dan TARSİM uyarısı - Son Dakika

Çarşamba Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, üreticilere tarım sigortası (TARSİM) yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Akman, yaptığı açıklamada, kış döneminde beklenilen kar yağışının geciktiğini belirtti.

Gecikmenin yanı sıra 2019 yılı sıcaklık ortalamasının en yüksek sıcaklık ortalamalarında 3'üncü sırada yer aldığına işaret eden Akman, şunları kaydetti:

"2019 yılında ilçemizde iki kez sel afeti yaşadık. Çevre ilçelerimizde maalesef can kaybına da sebep olan sel afetleri iklim şartlarının çok değiştiğini göstermekte. Tarım da direkt iklimle bağlantılı olan bir sektör. Bu anlamda üreticilerimize tarımsal faaliyetlerde elde ettikleri ürünlerini sel, dolu gibi doğal afetlere karşı mutlaka sigorta yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Sigorta poliçelerinin bedelini kendilerinin belirlediğini hatırlatmak isterim. Poliçe bedellerini arazilerinin bulunduğu rakıma, elde edecekleri ürün tonajına göre kendileri ifade edip ödeyecekleri primi belirleyebilirler."