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Tarım ve Orman Müdürü Saklav, işletmeci Koçak'a plaket verdi - Son Dakika

Tarım ve Orman Müdürü Saklav, işletmeci Koçak'a plaket verdi

13.01.2022 15:42
Tarım ve Orman Müdürü Saklav, işletmeci Koçak'a plaket verdi

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Aksaray'da tarım ve hayvancılığa verildikleri katkıdan dolayı Anadolu Ajansı Aksaray muhabiri Zekeriya Karadavut ve süt verimini artırmak için ineklerine sanal gerçeklik gözlüğü takan işletmeci İzzet Koçak'a plaket verdi.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Aksaray'da tarım ve hayvancılığa verildikleri katkıdan dolayı Anadolu Ajansı Aksaray muhabiri Zekeriya Karadavut ve süt verimini artırmak için ineklerine sanal gerçeklik gözlüğü takan işletmeci İzzet Koçak'a plaket verdi.

Saklav, Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğünde, Koçak ve Karadavut ile bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamada, Aksaray'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu ifade eden Saklav, kentte yaklaşık 400 bin büyükbaş, 1 milyon da küçükbaş hayvanın bulunduğunu anlattı.

Saklav, Aksaray'ın tarım ve hayvancılığın merkezi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kentte 17 bin büyükbaş işletmemiz var. Bu işletmelerden 119'si hastalıklardan ari işletme. İzzet Koçak ilimizdeki önemli işletmelerden birisine sahip. Teknolojiyi bu işe katarak yapan bir işletmecimiz. İlimizin de tanıtımı için elinden geleni yapıyor. Son günlerde yazılı ve görsel medyada yer alan 'Sanal gerçeklik gözlüğünü ineklerinde denedi, süt verimini artırdı' haberi çok yankı uyandırdı. Haber, ülkemizde tüm kanallar ve dünya basınında geniş yer aldı. Aksaray'ımızın tanıtımına büyük katkı sağladı. Kendisine ve haberi yapan AA muhabiri Karadavut'a hem kurumum hem de şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu gibi işletmelerimizin sayısını artmasını günümüz teknolojisini kullanması yönünde işletmeleri yönlendiriyoruz. Üreten Aksaray, gelişen Türkiye olur inşallah."

Konuşmanın ardından Saklav, Karadavut'a ve Koçak'a plaket takdim etti.

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Anadolu Ajansı, İzzet Koçak, Aksaray, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Müdürü Saklav, işletmeci Koçak'a plaket verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Müdürü Saklav, işletmeci Koçak'a plaket verdi - Son Dakika
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