Tarım ve Orman Müdürü Tuncel ve Başkan Kılıç'tan üniversiteye iade-i ziyaret - Son Dakika

Muş'un Malazgirt Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ali Tuncel ve Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Baş'a iade-i ziyarette bulundular.



Tarım ve Orman Müdürü Ali Tuncel ve Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Baş'a iade-i ziyarette bulundular.



Tarım ve Orman Müdürü Ali Tuncel ve Başkan Tahsin Kılıç, "Üniversitemiz Malazgirt'imizin en önemli değerlerinden bir tanesidir. İlçemiz tarımı için, üniversitemiz ile kuvvetli bir işbirliği anlayışı içinde hizmet edeceğiz. Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Baş'a, ilerleyen zamanda yüksekokulumuz ile ilçemizdeki tarım ve hayvancılığın gelişmesi için tekrar bir araya gelecek ve ortak çalışmalar yürüteceğiz" dediler.



MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Baş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçede tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve modernleşmesi için üniversite olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti. - MUŞ