Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Personeline Kurtarma Eğitimi Verildi

Tarım ve Orman Personeline Kurtarma Eğitimi Verildi

1 saat önce

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline yönelik "Kurtarma ve Türkiye Afet Müdahale Planı Bilinçlendirme" konulu eğitim verildi.

Tarım ve Orman Personeline Kurtarma Eğitimi Verildi, System.String[]
Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline yönelik "Kurtarma ve Türkiye Afet Müdahale Planı Bilinçlendirme" konulu eğitim verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kurumun konferans salonunda gerçekleştirilen programa Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci ve kurum personeli katıldı.

Ekinci, programda yaptığı konuşmada, toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olaylar meydana geldiğinde kurumların izlemesi gereken yollar hakkında bilgi verdi.

Eğitim kapsamında afetlerin önceden tahmin edilerek risklerin azaltılması ve gerekli önlemlerin alınması, afet çeşitlerine göre kurtarma, tahliye, KBRN ile afetler karşısında nelere dikkat edilmesi gerektiği konuları anlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:26 Kaynak: AA

Türkiye, Sivas, Güncel
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