Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Şurası hazırlıkları
Son Dakika Ekonomi Haber

Tarım ve Orman Şurası hazırlıkları

4 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Tarım ve Orman Şurası'na ilişkin, "Bakanlığımız tarafından yapılacak şura, kurumumuz ve ülkemiz için son derece önemlidir.

Tarım ve Orman Şurası hazırlıkları, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Tarım ve Orman Şurası'na ilişkin, "Bakanlığımız tarafından yapılacak şura, kurumumuz ve ülkemiz için son derece önemlidir. Buradan çıkacak kararlar ülkemizin tarım, orman ve su konularının anayasası olacak." ifadelerini kullandı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Aydın başkanlığında kurum yöneticilerinin katılımıyla Tarım ve Orman Şurası değerlendirme toplantısı yapıldı.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ekim ayında yapılması planlanan şuranın kurum ve ülke için son derece önemli olduğunu bildirdi. Aydın, "Buradan çıkacak kararlar ülkemizin tarım, orman ve su konularının anayasası olacaktır. Bizler de DSİ olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda bu şurada söz sahibi olup katkı sağlamak amacındayız. Kurum olarak hedeflerimiz var ve inşallah bu hedeflerimize ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, toplantıda, şuranın çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi, hedefleri, işleyişi ve görevlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların istişareleri gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri, Aydın, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlçeyi ayağa kaldırmıştı! Mezarlıktan gelen sesin gizemi çözüldü
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya'ya borcunu ödedi Memurların aile yardımı 338,62 liraya yükselecek Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:29:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Şurası hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]