Tarım ve Orman Şurası toplandı

ANKARA - Tarım ve Orman Şurası Orman Genel Müdürlüğü'nde toplandı.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, STK'lar akademisyenler ve çiftçiler katıldı. Tarım şurasına herkes katılabilirken, fikirlerde tek tek dinleniyor. Toplantıda 21 çalışma grubu belirlenirken, tüm sorunlar dinlendi. Tarım şurasında alınan kararlar uzun süre uygulamada olacak.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin toplantıya herkesin katılabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün burada çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar inşallah Ekim'de toplanacak şuranın hazırlık toplantısı. Süreç şöyle işleyecek biz 3 aylık çalışma süreci ön gördük. Bu çalışma süreci çalışma grupların, çalışmaları sonrasında oluşacak grupların raporlarına dönüşecek. Bu komisyon raporları da inşallah Ekim'in başında tarım şurasında sunulacak. Tüm paydaşlarımızın çalışma grupların içerisindeyiz. Çalışmalara tüm Türkiye'den katılım var. Buraya ulaşamayan vatandaşlarımız içinde Tarım Bakanlığımızın sitesinden ulaşabilirler. Siteden de ilgi görüyoruz. Şu ana kadar 10 bin vatandaş fikir beyanında bulundu. Tüm Türkiye'nin katkılarıyla oluşacak strateji oluşturulacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak toplantıda kamuoyuna duyurulacak"

Toplantı sırasında bakan yardımcısı bir çiftçi ile ilgilenerek, sorunlarını dinledi