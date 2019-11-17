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Tarım ve Orman Şurası yarın başlıyor

6 saat önce

Tarım ve Orman Şurası yarın başlıyorTARIM ve Orman Bakanlığı, tarım orman sektörünü daha ilerilere taşımak adına, tüm paydaşların bir araya geleceği 3'üncü Tarım Orman Şurası'nın yarın başlayacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Şurası yarın başlıyor, System.String[]

Tarım ve Orman Şurası yarın başlıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı, tarım orman sektörünü daha ilerilere taşımak adına, tüm paydaşların bir araya geleceği 3'üncü Tarım Orman Şurası'nın yarın başlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de tarımsal ve orman ürünleri üretimini arttırmak, güvenilir gıda teminini, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini, çiftçilerin refahını ve planlı üretimini sağlayacak çalışmalar yapmak ve stratejiler geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek Tarım Orman Şürası'nın Ankara'da yapılacağı bildirildi. Şura tanıtım lansmanının yapıldığı 17 Temmuz 2019'dan bu yana gelen 22 bin 918 görüşün 21 çalışma grubunda tek tek ele alınarak, raporlar hazırlandığı kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda, Cumhuriyet tarihimizin en büyük plan proje kütüphanesinin oluşturulduğu, 21 Kasım'da ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından sonuçlarının açıklanacağı Tarım Orman Şürası ile tüm paydaşlardan gelen bilgi ve öneriler damıtılarak, ortak akıl ve bilimin önderliğinde bir yol haritası çizilecek. Şura ile tarım ormancılıkta, önümüzdeki beş yıl planlanacak ve gelecek 25 yıla ışık tutulacak" denildi. Açıklamada, Tarım Orman Şürası'na Bakan Bekir Pakdemirli'nin de katılacağı bildirildi.

ANKARA, -


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:02 Kaynak: DHA
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