Tarım ve Seracılık Festivali'ne Doğru
1 saat önce
Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 20'incisi düzenlenecek Tarım ve Seracılık Festivali için hazırlık toplantısı yapıldı.
Kumluca Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:44 Kaynak: AA
tarafından bu yıl 20'incisi düzenlenecek Tarım ve Seracılık Festivali için hazırlık toplantısı yapıldı.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, festival öncesi yapılacak hazırlıklar ele alındı. Toplantıda Yörük Göçü Kortejindeki sadeleştirme konusu tartışıldı. Bu yıl festivalin iki ayrı grup tarafından organize edileceğini ifade eden Köleoğlu, festivalin ağır yükünü belediyenin üstleneceğini söyledi.
Her yıl olduğu gibi birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak festival için toplumun değişik kesimlerinden oluşan "Gönüllüler komitesi" kurmayı planladıklarını dile getiren Köleoğlu, "Festival çarşını kurduğumuz alanda yerli esnaflarımızın daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla değişiklik yapacağız. Sade bir Yörük obası ve Yörük Göçü Korteji olmasını istiyoruz. Amacını taşan görüntülere izin vermek istemiyoruz. Umarım o kadar emek çekerek bu etkinlikleri göğüsleyen vatandaşlarımız, bize bu konuda anlayış gösterecektir." dedi.
Geçmiş etkinliklerde Yörük kültürünü yansıtmayan bazı görüntülerin ortaya çıktığını anımsatan Köleoğlu, bu gibi durumların işin amacının dışına çıktığını, gelecek nesillere aktarılması için çalışılan Yörük kültürünü de olumsuz etkilediğini belirtti.
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