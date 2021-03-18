Tarıma akıllı dijital takip geliyor - Son Dakika

Tarıma akıllı dijital takip geliyor

18.03.2021 12:25
Tarıma akıllı dijital takip geliyor, System.String[]

Örtü altı seracılık ve meyve bahçelerine, akıllı tarım uygulamalarının bir parçası olan Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz Uzaktan İzleme Sitemi kuruluyor.

Örtü altı seracılık ve meyve bahçelerine, akıllı tarım uygulamalarının bir parçası olan Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz Uzaktan İzleme Sitemi kuruluyor. Pilot bölge olarak seçilen Elmalı ilçesi Çukurelma Mahallesi'nde projenin uygulanacağı seralar ve meyve bahçeleri belirlendi.

Antalya'da tarımsal üretimi geliştirmek, yeni teknolojileri kırsal bölgelerdeki çiftçilerle tanıştırıp, üretimi artırmak amacıyla kırsal bölgeleri akıllı tarım uygulamaları ile tanıştırmak için düğmeye basıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Elmalı'da örtü altı seracılık ve meyve bahçelerine akıllı tarım uygulamalarının bir parçası olan Dijital Tarımsal Takip Amaçlı Kablosuz Uzaktan İzleme Sistemi kuracak. Büyükşehir ekipleri, pilot bölge olarak seçilen Elmalı ilçesi Çukurelma Mahallesi'nde etüt çalışması yaparak, meteoroloji istasyon yeri ile projenin uygulanacağı seralar ve meyve bahçeleri belirlendi.

"Girdi maliyetleri azalacak"

Elmalı'daki çalışmalara katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel proje hakkında şu bilgileri verdi: " Çukurelma Mahallesinde ilk defa denenecek olan Akıllı Tarım Yöntemi ve Dijital Tarımsal İzleme Metodunun saha ve etüt çalışmalarına başladık. Çiftçimize teknoloji ile iç içe bir üretim modeli sunmayı istiyoruz. Bu modelle birlikte üreticimizin daha az gübre, ilaç ve su kullanarak, girdi maliyetlerini minimum düzeye çekmesini, maksimum verim almalarını planlıyoruz."

"Daha bilinçli bir gübreleme ve sulama yapacağız"

Elmalı Çukurelma Mahallesi Kooperatif Başkanı Zafer Karaca da projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz sulama ve gübrele işlemlerini rastgele yapıyoruz. Bu projeyle daha bilinçli bir gübreleme ve sulama yapacağız. Doğru zamanda gübreleme ve sulama yaptığımız zaman hem bitkilerimizin hem de toprağımızın kalitesinin artacağını düşünüyoruz. Üretim kapasitemizin iki kat artacağına inanıyoruz" dedi.

"Toprak an be an izlenecek"

Büyükşehir Belediyesi çiftçilere büyük maliyetler ortaya çıkaran Dijital Tarım Teknolojilerini kırsal bölgelerde ücretsiz olarak sunacak. Tarımsal üretim alanlarından en yüksek verimi almak, insan sağlığına ve çevreye duyarlı üretim yapabilmek, aşırı su ve gübre tüketimini önleyerek sürdürülebilir tarımı korumak adına sera ve meyve bahçelerine kurulacak sistemle toprak an be an izlenecek.

"Tarımsal takiple üretim artacak"

Dijital Tarımsal Takip Sistemi ile birlikte daha akıllı ve bilinçli ısı ve nem kontrolü ile bölgelerin toprak özelliklerine göre daha verimli gübreleme ve sulama yapılabilecek. Mahallelerde görevlendirilecek uzmanlar ile akıllı dijital takip yapılarak çiftçilerin tarla ve seralarından en verimli şekilde faydalanması sağlanacak. Proje tam olarak devreye girdiğinde çiftçiler daha az gübre ve su kullanarak daha çok üretim yaparken, toprak ve çevre de korunacak. - ANTALYA

Tarıma akıllı dijital takip geliyor
Tarıma akıllı dijital takip geliyor
Tarıma akıllı dijital takip geliyor
Tarıma akıllı dijital takip geliyor
Tarıma akıllı dijital takip geliyor
Tarıma akıllı dijital takip geliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarıma akıllı dijital takip geliyor - Son Dakika Ekonomi


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