Tarıma can suyu olacak 'Kars Barajı' açıldı - Son Dakika

Tarıma can suyu olacak 'Kars Barajı' açıldı

KARS ve Digor ovalarında 475 bin dekar tarım arazisine can suyu olacak Kars Barajı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tarıma can suyu olacak 'Kars Barajı' açıldı, System.String[]

KARS ve Digor ovalarında 475 bin dekar tarım arazisine can suyu olacak Kars Barajı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferasla katıldığı açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Barajın bütün ünitelerinin inşasında, yüzde 95 oranında yerli sermaye ile üretilen malzeme ve ekipman kullanılmıştır. Kars Barajında depolanacak su ile Kars ve Digor ovalarında 44 adet köye ait tarım arazisi,  cazibeli borulu sistem ile sulanacaktır. Sulamada enerji kullanılmayacağından, çiftçimizin herhangi bir elektrik masrafı olmayacaktır. Kars Barajından yıllık 10 milyon kilowatt saat enerji üretilecektir" dedi.

Kars Barajının açılış törenine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç,  DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla katılımı ile baraj hizmete açıldı.

Su kaynaklarının değerlendirilmesinin sosyal ve ekonomik yönden çok büyük faydalar sağladığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız himayelerinde son 18 yılda, Cumhuriyetin ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katı baraj inşa ettik. Kars Barajı ve sulamaları da, bu bölgemizin en önemli, en büyük ve hasretle beklenen tarımsal sulama projesidir. Kars Çayı üzerinde inşa edilen Kars Barajı; temelden 56 metre yükseklikte olup, 1 milyon metre küp gövde hacimli, dolgu tipinde bir barajdır. Barajın bütün ünitelerinin inşasında, yüzde 95 oranında yerli sermaye ile üretilen malzeme ve ekipman kullanılmıştır. Kars Barajında depolanacak su ile Kars ve Digor ovalarında 44 adet köye ait tarım arazisi,  cazibeli borulu sistem ile sulanacaktır. Sulamada enerji kullanılmayacağından, çiftçimizin herhangi bir elektrik masrafı olmayacaktır. Böylece Kars'ın bereketli topraklarından daha çok verim alacağız. Ayrıca; Kars Barajından yıllık 10 milyon kilowatt saat enerji üretilecektir. Yine proje kapsamında, an itibariyle 30 köyü kapsayan alanda, yüzde 40 oranında arazi toplulaştırması gerçekleştirilmiştir. Kars Barajı'nın, tam faaliyete geçmesiyle birlikte de sağlayacağı sulama ve enerji faydasının yanı sıra 7 bin 250 kişiye de iş ve AŞ imkanı temin edilmiş olacaktır. Bu Baraj ile arpa, buğday ve yem bitkileri ekimi yapılacak. Bölgede en önemli ihtiyaç olan kaba yemin yeterli miktarda temini sağlanacak. Girdi maliyetlerinin azalmasıyla, büyükbaş hayvancılığın gelişmesine önemli katkı sağlanacaktır. İnanıyoruz ki; Kars Barajı ile inşallah bu bölgenin çehresi, daha da güzelleşecektir. Bu baraj ile Karslı hemşerilerimiz, yemyeşil, ağaçlandırılmış yeni bir yaşam alanına kavuşacaktır. Doğa ile iç içe olacak, nefes alacak, yürüyüş yapacak, balık tutabilecektir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde son bir ayda hizmete aldığımız tarihi 3 mega proje de, doğu bölgelerimizdeki illerimizde gerçekleştirilmiştir. Bu münasebetle bizler de diliyoruz ki; doğudan yükselen güneş, inşallah bu suların feyzini ve bereketini bütün vatan coğrafyamıza taşısın."

Kars- Susuz karayolunun 15'nci kilometresinde Çamçavuş Köyü mevkiinde yapılan baraj, kentin en büyük kamu yatırımlarından biri olma özelliği taşıyor. Kars'taki sulanabilir arazilerin yüzde 30'u olan 475 bin 780 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak ve ekonomiye de yıllık 300 milyon lira katkı sunacak. Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle hayata geçirilen 'Göl su' projesi kapsamında yapılan Kars Barajı'nda, 2018 Temmuz ayından itibaren su tutulmaya başlandı. Baraj sayesinde, Kars ovasında 260 bin dekar, Digor ovasında 215 bin dekar olmak üzere toplam 475 bin dekar zirai arazinin pompajsız borulu sistem sulama şebekesiyle sulanması sağlanacak. Kars barajında depolanacak 182 milyon metreküp su tarım arazilerini canlandıracak. Kars Barajı'ndan bırakılan su, nehir yatağındaki can su görevini de görecek. Aynı zamanda da aşağısında bulunan Arpaçay Barajı'nı beslemek suretiyle, bu barajdan sulama yapılan Iğdır Ovası'ndaki 700 bin dekarlık alanın sorunsuz bir şekilde sulanmasını sağlayacak.


Digor, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 04:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarıma can suyu olacak 'Kars Barajı' açıldı - Son Dakika

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