Son Dakika Haberleri: Tarıma Dayalı İhtisas OSB çalışma toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Tarıma Dayalı İhtisas OSB çalışma toplantısı yapıldı

Tarıma Dayalı İhtisas OSB çalışma toplantısı yapıldı

7 saat önce

Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışma toplantısı düzenlendi.

Tarıma Dayalı İhtisas OSB çalışma toplantısı yapıldı, System.String[]

Kırklareli Valiliği himayesinde yürütülen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışma toplantısı düzenlendi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya, Oda Başkanı Soner Ilık, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Mehmet Karaman, Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Emre Beji katıldı.

Ilık, konuşmasında, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Kırklareli'nde özellikle aile işletmeleri tarafından yapılan süt sığırcılığı faaliyetlerinin geliştirilmesi için büyük önem taşıdığını belirtti.

İhtisas OSB'sinin Kavaklı beldesinde bin dönümlük bir arazi üzerine kurulacağını aktaran Ilık, bölgede süt sığırcılığı alanında modern aile işletmelerine yüksek standartlarda süt sığırcılığı ve süt ürünleri üretimi yapma imkanı sağlayacağını söyledi.

Türkiye çapında süt sığırcılığı alanında örnek teşkil edeceğini aktaran Ilık, "Kırklareli'nin bütün ilçe ve köylerinden bulunan hayvancılık işletmelerinin devletin destekleri ile ölçek büyüterek bu bölgede yer almasını ve yüksek standartlarda ve verimlilikte üretim yapan aile işletmelerine dönüşmesini amaçlanıyor." dedi.

Şahin de İhtisas OSB'sinin bitkisel ve hayvansal üretimin teşviki amacıyla kurulacağını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:54 Kaynak: AA
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