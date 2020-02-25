Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de sona gelindi - Son Dakika
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Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de sona gelindi

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 524 bin metrekare alanda tarıma dayalı ihtisas sera bölgesi kurulacak.

Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de sona gelindi, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 524 bin metrekare alanda tarıma dayalı ihtisas sera bölgesi kurulacak.


Çaycuma ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için sona gelindi. İlçede 524.000 metrekare alanda Tarıma Dayalı İhtisas Sera bölgesi kurulacak.


OSB alanında her biri en az 25.000 metrekare olan ileri teknolojik seralar, sebze kurutma tesisleri, seracılık eğitim merkezi, fuar alanı ve AR-GE merkezi kurulacağı belirtildi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, "Tarım Bakanlığımızca, bu proje kapsamında Çaycuma'mıza yol, su, elektrik, kanalizasyon, telekomünikasyon gibi altyapılar için 30 milyon TL yatırım yapılacağı müjdesini vermek istiyorum. Ayrıca altyapı bittikten sonra üstyapı sera yatırımları için 150 Milyon TL yatırım yapılacağını, bu yatırımında büyük bir kısmının Bakanlığımız tarafından destekleneceği için mutluluğumu sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi. - ZONGULDAK

Organize Sanayi Bölgesi, Zonguldak, Çaycuma, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:46 Kaynak: İHA
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