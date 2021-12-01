Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı Gerçekleşti

Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı Gerçekleşti

01.12.2021 22:14

TARIMA DAYALI İHTİSAS (SU ÜRÜNLERİ) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYETİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİTarım ve Orman Bakanlığı tarafından yer seçimi kesinleştirilen Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın...

TARIMA DAYALI İHTİSAS (SU ÜRÜNLERİ) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYETİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yer seçimi kesinleştirilen Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ile ilgili diğer yetkililer katıldı.

Müteşebbis heyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban; OSB'nin kuruluş protokolünün onaylanmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığına gönderileceği bilgisini verdi.

Karataş ilçesinde kurulacak olan OSB'nin kent ekonomisine çok önemli katkıları olacağına dikkat çeken Vali Elban, Avrupa'da ve Türkiye'de ilk defa hayata geçirilecek olan OSB'nin faaliyete geçmesi için azami gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Görüş alışverişiyle devam eden toplantıda, Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılması gereken iş ve işlemlerin süratle tamamlanması konusunda çalışmalara hız verilmesi kararlaştırıldı.

Yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika


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