Tarıma Dayalı Yatırım Projelerinde Süre Uzatımı
44 dakika önce
Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma süresi 1 Ağustos 2019'a uzatıldı.
Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma süresi 1 Ağustos 2019'a uzatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin inşaası ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı gibi yatırımların da aralarında olduğu, tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Nisan
2019 yerine 1 Ağustos 2019 olarak belirlendi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:11 Kaynak: AA
Fitch: Türk Bankalarının Önemli Tamponları Var
Hurdalıktan Aldıkları Aracı 10 Bin Lira Harcayıp Paletli Kar Aracına Dönüştürdüler
Hülya Avşar, Dekolteli Beyaz Mini Elbisesiyle Mest Etti!
Muharrem İnce'den Erdoğan İtirafı: Haklı Çıktı