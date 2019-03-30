Son Dakika Haberleri: Tarıma Dayalı Yatırım Projelerinde Süre Uzatımı

Tarıma Dayalı Yatırım Projelerinde Süre Uzatımı

44 dakika önce

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma süresi 1 Ağustos 2019'a uzatıldı.

Tarıma Dayalı Yatırım Projelerinde Süre Uzatımı, System.String[]
Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma süresi 1 Ağustos 2019'a uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin inşaası ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı gibi yatırımların da aralarında olduğu, tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Nisan 2019 yerine 1 Ağustos 2019 olarak belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:11 Kaynak: AA

Ekonomi
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