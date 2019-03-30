Son Dakika Haberleri: Tarıma dayalı yatırım projelerinde süre uzatımı

Tarıma dayalı yatırım projelerinde süre uzatımı

43 dakika önce

Tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Ağustos 2019'a uzatıldı.

Tarıma dayalı yatırım projelerinde süre uzatımı, System.String[]
Tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Ağustos 2019'a uzatıldı
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:12 

Ekonomi
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