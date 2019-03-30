Tarıma dayalı yatırım projelerinde süre uzatımı
43 dakika önce
Tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Ağustos 2019'a uzatıldı.
Tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Ağustos 2019'a uzatıldı
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:12
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