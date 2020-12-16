Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesine ilişkin hususlar belirlendi - Son Dakika

Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesine ilişkin hususlar belirlendi

16.12.2020 09:49
Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesine ilişkin hususlar belirlendi, System.String[]

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularına verilecek hibe desteklerinin detaylarının belirlendiği bildirildi.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularına verilecek hibe desteklerinin detaylarının belirlendiği bildirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi tebliğinin yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, yayımlanan programın tüm yatırımcılara ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Bakanlık tarafından 2006 yılından bu yana verilmekte olan Kırsal Kalkınma Desteklenmesi kapsamından bugüne kadar 13 etapta toplam 116 projeye 33 milyon 229 bin lira hibe desteği sağlandığını aktaran Öcal, şunları kaydetti:

"Yayımlanan bu yeni etapta da yatırımcılarımıza yüzde 50 hibe desteği verilmeye devam edilecektir. Verilecek destekle kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır."

Öcal, yatırımcıların verilen destekten en yüksek seviyede faydalanmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, "Program kapsamında gerekli bilgilendirmeyi yapacak İl Proje Yürütme Birimi'mizi kurduk. Bu maksatla yatırımcılarımız başvuru sürecinde, İl Müdürlüğümüz ile devamlı irtibat halinde olsunlar. Her türlü soru ve detaylı bilgi için İl Proje Yürütme Birimimize başvurulabilir. Proje başvuruları 6 Mart 2021 tarihinde sona erecektir. Bu süre içerisinde yatırımcılarımız başvurularını bakanlığımızın internet sitesi üzerinden yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesine ilişkin hususlar belirlendi - Son Dakika


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