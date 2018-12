Tarıma Dört Elle Sarılmalıyız"

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı, tarımın önemine değinerek, "Üretim potansiyellerimizin farkındayız. Borsamızın lisanslı depoculuk ve tarım okulu projesi, Türkiye'ye örnek olacak.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkanı Adem Sarı, tarımın önemine değinerek, "Üretim potansiyellerimizin farkındayız. Borsamızın lisanslı depoculuk ve tarım okulu projesi, Türkiye'ye örnek olacak. Modası geçmeyen, aksine stratejik önemi artan tarıma dört elle sarılmalıyız." dedi.



STB Meclisinin borsa binasında düzenlenen 2018 yılı son toplantısında konuşan Sarı, 2018 yılını değerlendirerek, 2019 yılı beklentilerinden bahsetti.



Devletin ve milletin refahına huzuruna kast edecek hiçbir planın başarılı olamayacağını anlatan Sarı, yerli ve milli üretim için daha fazla destek beklediklerini söyledi.



Zor bir yılı geride bıraktıklarına anlatan Sarı, "Ne olursa olsun Türkiye çok büyük ve güçlü bir ülkedir. Yaşanan her sorun, yeni bir çıkış yolunun habercisidir. Bu bilinçle güçlü bir Türkiye'nin tek yolunun üretmekten geçtiğini söylüyoruz. Çünkü potansiyelimizin farkındayız. Toprak candır, hayattır. Tarım umuttur ve sanayi sektörünün can damarıdır. Türkiye'yi, bizleri daha da büyütecek olan üretim ekonomisidir. Üretim potansiyellerimizin farkındayız. Borsamızın lisanslı depoculuk ve tarım okulu projesi, Türkiye'ye örnek olacak. Modası geçmeyen, aksine stratejik önemi artan tarıma dört elle sarılmalıyız." diye konuştu.



Tarımın modası geçmeyen, aksine stratejik önemi her geçen artan bir sektör olduğuna dikkat çeken Sarı, "Dışa bağımlı bir tarım modeli faturasının nasıl ağır ve acı olduğunu biliyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarında, o zor zamanlarda ülkemizin lokomotifi tarım ve hayvancılık olmuştu. Bugün de üretim ekonomimizi eğitim ve teknolojiyle buluşturmak zorundayız. Sakarya Ticaret Borsası tüm paydaşlarıyla bu vizyon doğrultusunda projelerini hazırlamakta, adımlar atmaktadır." ifadelerini kullandı.



Tarım arazilerinin gün geçtikçe azaldığını ve bunun resmi rakamlara yansıdığına vurgu yapan Sarı, üretim için toprağın korunması gerektiğini kaydetti.



"Tarımın geleceğine imzamızı atıyoruz"



STB olarak hazırladıkları projelere değinen Sarı, "Biz büyük bir aileyiz. Bu çatı altında güzel bir ahenk var. Hep birlikte Sakarya için bir fikir ortaya atıyor, tartışıyoruz. Fikir birliği içinde projelerimizi hazırlıyoruz. Kentin en büyük eksikliği lisanlı depoculuk çalışmalarımız tamamlandı. Diğer yandan Tarımsal Uygulama Merkezi ile Türkiye'ye örnek olacak çalışmaların çıkış noktası Sakarya olacak. Tarımın geleceğine imzamızı atıyoruz. Önümüze bir hedef koyup, o hedeflerin gerçeğe dönüşmesini istiyoruz. Şu an iki büyük hedefimiz var. Lisanslı depoculuk ve tarım okulu. Bu projelere yoğunlaşıp bunları ülkemizin hizmetine sunmak istiyoruz. Bir işi söyleyip, tamamlamak ve ardından yeni işlere geçmek istiyoruz. Yönetimimizle, meclisimizle, üyelerimizle, kent yönetimi ve medyamız ile işbirliği içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Sarı, 2019 yılının tarım ve hayvancılıkta çıkış yılı olmasını temennisinde bulunarak, eğitim ve teknolojiye dayalı üretim modelinin yaygınlaştırılması, üretimin teşvik edilmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.



Meclis Başkanı Avni Uçar'ın başkanlığında yapılan toplantıya yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti

Elon Musk: Supercharger Ağı Türkiye'ye Uzanacak

Kenan Sofuoğlu'ndan Büyük Tepki Çeken Paylaşımıyla İlgili Açıklama: Espri Katmak İstedim

Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi