Tarıma elverişsiz arazi, topraksız sera yatırımıyla katma değer üretecek - Son Dakika

Tarıma elverişsiz arazi, topraksız sera yatırımıyla katma değer üretecek

28.01.2021 11:11
Tarıma elverişsiz arazi, topraksız sera yatırımıyla katma değer üretecek, System.String[]

Malatya'da tarıma elverişli olmayan 700 dönümlük arazi kurulacak Topraksız Sera Organize Sanayi Bölgesi sayesinde hem tarıma hem de istihdama katkı sağlayacak.

Malatya'da tarıma elverişli olmayan 700 dönümlük arazi kurulacak Topraksız Sera Organize Sanayi Bölgesi sayesinde hem tarıma hem de istihdama katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteği, Malatya Valiliği, Yazıhan Belediyesi ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde tarıma elverişli olmayan arazide Topraksız Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulması için iş makineleriyle altyapı çalışmalarına başlandı.

İlk etapta 25'er dönümlük 15 parselde toplam 375 dönümlük alanda üretim yapılması planlanan bölgeye, 700 dönüm alan tahsis edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine, Yazıhan ilçesinin tarımsal potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Yazıhan Ovası'nın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle büyük ova ilan edildiğini hatırlatan Macit, "İklimsel anlamda Yazıhan çeşitli ürünlerin yetiştirilmesine elverişli. Yağışı az ancak sulama sorunu bulunmayan bir bölgemiz. Devlet Su İşlerinin (DSİ) yakın zamanda kullanıma sunduğu barajla 90 bin dönüm tarım arazisi kapalı sistemle suya kavuştu. 30 bin dönümün daha sulamaya açılmasıyla 120 bin dönümde sulu tarım yapılacak." dedi.

"Kurulacak seralar tarım ve istihdama katkı sağlayacaktır"

Müdürlük olarak çiftçilere çeşitli ürünlerin yetiştirilmesi noktasında eğitimler verdiklerin anlatan Macit, şöyle devam etti:

"Malatya'da seracılık yaygınlaşmaya başladı. Bilindiği gibi ülkemizde seracılık daha çok sahil kesimlerinde yapılıyor. Yazıhan ilçemizde de son yıllarda seracılık yapılmaya başlandı. Hazineye ait tarıma elverişli olmayan alana Topraksız Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmamızı Bakanlığımıza gönderdik. Bakanlığımızın onayıyla faaliyete başladık, hiçbir işe yaramayan alanı tarımsal potansiyeli yüksek, verimli seralara dönüştüreceğiz. Kurulacak seralar tarım ve istihdama katkı sağlayacaktır."

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ise iş makinelerinin Topraksız Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı alanda çalışmaya başladığını bildirdi.

Kuruçay'ın kenarındaki tarıma elverişsiz alanı topraksız seracılık için değerlendirdiklerini ifade eden Öztürk, "İlk etapta 25'er dekarlık alandan oluşan 15 parsel için çalışma olacak. Seralarda üretim olacak, bunun yanında soğuk hava depoları bulunacak ve yaklaşık 300 kişinin istihdamı hedefleniyor. Kırsaldaki göçün önlenmesi ve ekonomiye katkı anlamında önemli bir OSB. İnşallah buralarda ihracata yönelik üretim yapılacak. İlk kazmayı vurduk. Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, Valimiz Aydın Baruş ile katkı sağlayanlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Selim Gültekin de saha düzlemesinin ardından seraların kurulacağına işaret ederek, bölgenin ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi, Malatya, Yazıhan, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarıma elverişsiz arazi, topraksız sera yatırımıyla katma değer üretecek - Son Dakika Ekonomi


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