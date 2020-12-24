Tarıma elverişsiz arazide güneşten üretilen elektrikle 3 bin 600 hanenin ihtiyacı karşılanıyor - Son Dakika

Tarıma elverişsiz arazide güneşten üretilen elektrikle 3 bin 600 hanenin ihtiyacı karşılanıyor

24.12.2020 11:07
Tarıma elverişsiz arazide güneşten üretilen elektrikle 3 bin 600 hanenin ihtiyacı karşılanıyor, System.String[]

Erzincan'da bir kimya mühendisinin tarıma elverişsiz 100 dönümlük arazi üzerine kurduğu güneş panelleriyle 3 bin 600 hanenin ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik üretiliyor.

Erzincan'da bir kimya mühendisinin tarıma elverişsiz 100 dönümlük arazi üzerine kurduğu güneş panelleriyle 3 bin 600 hanenin ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik üretiliyor.

Yörede güneş panelleriyle elektrik üretimi yapmaya karar veren mühendis İlker Taştan, yakınlarının, bölgenin iklim şartları nedeniyle bu işe girişmemesi yönündeki uyarılarına kulak asmayarak çalışmaya başladı.

Üzümlü ilçesine bağlı Pişkidağ köyü yakınlarında bulunan tepenin yamaçlarında 100 dönümlük tarıma elverişsiz arazi üzerine yaklaşık 8 milyon dolarlık yatırımla güneş panelleri kuran Taştan, elde ettiği yüksek verimle önemli Güneş Enerji Sistemi (GES) projeleri arasında yer almayı başardı.

Ürettiği elektriği Erzincan EDAŞ aracılığıyla ulusal şebekeye aktaran Taştan, girişimiyle hem yöre hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Verimsiz tarım dışı araziler de ekonomiye kazandırılmış oldu"

İlker Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kış mevsiminin ağır yaşandığı bölgede, bilinenin aksine güneş ışınlarının elektrik üretimi açısından yüksek verime sahip olduğunu söyledi.

Yakınlarının eleştirisine rağmen bölgede 3 yıl önce yatırımına başladığını ifade eden Taştan, şöyle konuştu:

"Burada 100 dönümlük elverişsiz tarım arazisi üzerine 6 megavatlık güneş enerjisi santrali kurduk. Yılda yaklaşık ortalama 10 milyon 500 bin kilovatsaat elektrik üretiyoruz. İnsanlar tabii başta Doğu Anadolu'da bir şehir olması hasebiyle üretimin düşük olacağını düşündüler. Erzincan şu anda Türkiye'de güneşten en çok verimi elde ederek enerji üretimi gerçekleştiren ilk 5 il arasında bulunuyor. Aynı zamanda kıraç ve verimsiz tarım dışı araziler de ekonomiye kazandırılmış oldu."

Güneş panelleri çevreci bir özelliğe sahip

Taştan, ürettikleri elektrikle ortalama 3 bin 600 evin elektrik ihtiyacını karşıladıklarına dikkati çekerek, güneşin çevreci ve yenilenebilir enerji kaynağı olma özelliğine işaret etti.

Türkiye'nin karbon emisyonunu azaltmak için Kyoto Protokolü'ne imza attığını dile getiren Taştan, "Bu anlamda biz de yıllık 500 bin ağacı kurtarmış oluyoruz ve sera gazı salınımına da olumlu anlamda katkı sunmuş oluyoruz. Güneş enerjisi santralinde yaptığımız 3 yıllık raporlamada güzel bir gerçek daha ortaya çıktı. Erzincan doğuda seracılık açısından önemli üretim merkezlerinden biri olma şansına sahip." dedi.

Güneş enerjisinden elektrik üretiminin verimli olduğunu belirten Taştan, bu gerçeğin bölge yatırımcılarını cezbettiğini ve bölgede çatı üstü güneş panelleri kurulmaya başlandığını kaydetti.

Erzincan, Enerji, Tarım, Ges, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarıma elverişsiz arazide güneşten üretilen elektrikle 3 bin 600 hanenin ihtiyacı karşılanıyor - Son Dakika


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