Tarıma genç destek - Son Dakika
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Tarıma genç destek

19.12.2021 20:19

Samsun'da, ulaşım, altyapı, turizm, spor, üst yapı ve kentsel dönüşüm alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle de dikkat çekiyor.

Samsun'da, ulaşım, altyapı, turizm, spor, üst yapı ve kentsel dönüşüm alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle de dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gelir Kaynaklarının Arttırılması Projesi kapsamında, kışlık ve yazlık sebze fidesi ve meyve fidanı dağıtımı gibi üreticilere gelir getirici projelerin ardından, çocukların ve gençlerin üretime olan ilgisini artırmak için Baruthane Orta Okulu, Özel Zafer Meslek Okulu ve Bafra Dedeli Tarım Meslek Lisesi'ne tarımsal alet ve ekipman desteği verdi.

Baruthane Orta Okulu Fen Bilimleri Öğretmeni Fuat Erusta, Özel Zafer Meslek Okulu Tarım Teknolojisi Öğretmeni Ayşe Çapkın ve Bafra Dedeli Tarım Meslek Lisesi Müdürü Vedat Demir, verilen destekler nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.

TARIMA OLAN İLGİYİ ARTIRMAK İSTİYORUZ

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, çocukların ve gençlerin tarıma olan ilgilerini artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Korkmaz, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in tarıma ve hayvancılığa verdiği destekler doğrultusunda, üç ilçemizdeki üç okula tarımsal alet ve ekipman desteği verdik. Daha önce de bu okullarımıza sera kurmuştuk. Tarımsal ekipman desteğinin yanında ayrıca seralara dikilmek üzere fide desteği de sağlandı" dedi.

Kaynak: Habermetre
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Büyükşehir Belediyesi, Turizm, Samsun, Tarım, Toplum, Son Dakika

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