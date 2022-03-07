Tarıma güç vermek için arıcılara destek çağrısı - Son Dakika
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Tarıma güç vermek için arıcılara destek çağrısı

07.03.2022 11:17

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, "Tarım ülkesinde mutlak surette arıcılık olmalıdır.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, "Tarım ülkesinde mutlak surette arıcılık olmalıdır. Eğer tarıma güç verecekseniz, ayçiçeğine, pamuğa, şeftaliye, elmaya güç vermek istiyorsanız mutlaka arıya güç veriniz" dedi.

Şahin, Kütahya'da katıldığı bir programda AA muhabirine, dünya arı varlığında Anadolu'nun ikinci sırada olduğunu, genetik çeşitlilik bakımından ise dünyadaki 27 arı alt türünün 6'sının Türkiye'de yer aldığını söyledi.

Arıcılıkta küresel iklim değişikliğinin etkilerine işaret eden Şahin, "2019 yılından bu yana verimsizlikle beraber birçok bölgede arkadaşlarımızın 'Bu sene bal alamadık, bu sene balımız zayıf oldu' gibi şikayetleri üzerine 3 sene üst üste Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da bilim insanlarımızla saha çalışması yaptık. Bu saha çalışmasından çıkan sonuç, artık küresel iklim değişikliği, iklimsel değişiklikler gümbür gümbür geliyor." dedi.

"Irk ve ekotiplerimizi koruma altına aldık"

Şahin, arılarda, flora kaynakları, üretim, bal verimi, bitkilerin salgısı ve özümlemesinde iklim değişikliğinden kaynaklanan tüm olumsuzlukların çözümü için yol haritası oluşturduklarını aktardı.

İklim değişikliğine karşı yapılması gerekenlere değinen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel iklim değişikliklerine karşı arıcılarımızın her şeyden önce bugüne kadar bildiklerini unutmaları gerekiyor. Bugüne kadar yapılan arıcılık sistemini tamamen değiştirmemiz gerekiyor. Bizim küresel iklim değişikliğine karşı en büyük direncimiz de arı ırk ve ekotiplerimizdir. İklim değişikliklerine karşı yerli ırk ve ekotiplerimizi koruyup ıslah edersek bundan en az zararla çıkacağız. Bunun için TAB olarak ülkemizin belli bölgelerinde ekonomik değeri olan ırk ve ekotiplerimizi koruma altına aldık ve ıslahını yapmaktayız. Küresel iklim değişikliğine karşı en büyük direnç budur."

Yurt dışından herhangi bir arı ırkını getirerek Türkiye'deki yapının bozulmaması gerektiğini vurgulayan Şahin, arı ırkının çoğaltılması için damızlık merkezleri kurulmasına yönelik çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Mazot desteği talebi

Türkiye'de tarımın yükselmesi için arıcılığa da destekler sağlanmasının önemine işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Devletimizin, girdilerimizi hesap ederek artık bize de balıkçılara verdiği gibi mazot desteği vermesi lazım. Arıcılık, bal olmazsa bir yerden bal alırız satarız ama biz tarım ülkesiyiz, meyvecilik ülkesiyiz. Tarım ülkesinde mutlak surette arıcılık olmalıdır. Eğer tarıma güç verecekseniz, ayçiçeğine, pamuğa, şeftaliye, elmaya güç vermek istiyorsanız mutlaka arıya güç veriniz. Arıya güç vermek için de mutlaka gezgince arıcılığa destek veriniz. Gezginci arıcılara özel destek veriniz diyorum yani dolayısıyla girdilerimizin maliyetleri aşağıya çekilmiş olur. Arılar ürettikleri ürünlerin 15 katı ekonomik değeri tozlaşmayla sağlar. Ayrıca doğada biyoçeşitliliğin korunmasına yardımcı olur."

Tarıma güç vermek için arıcılara destek çağrısı
Tarıma güç vermek için arıcılara destek çağrısı
Tarıma güç vermek için arıcılara destek çağrısı

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Güneydoğu Anadolu, Ziya Şahin, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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