Tarıma uygun olmayan arazi "güneş tarlası"na dönüştürüldü - Son Dakika
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Tarıma uygun olmayan arazi "güneş tarlası"na dönüştürüldü

06.06.2022 13:54

Suriye sınırında yer alan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 80 dönümlük araziye belediye tarafından güneş enerjisi santrali kuruldu.

Suriye sınırında yer alan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 80 dönümlük araziye belediye tarafından güneş enerjisi santrali kuruldu.

Reyhanlı Belediyesi, geçen yıl nisan ayında temelleri atılan "REY-GES Reyhanlı Güneş Enerji Sistemleri" projesini 8 ayda tamamladı.

Proje kapsamında Yeşilova Mahallesi'nde 80 bin metrekare çorak arazi üzerine 12 bin 150 güneş paneli kuruldu.

Araziyi "güneş tarlası"na çeviren ve 25 milyon liraya mal olan santral, geçen yıl kasımdan itibaren güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı.

Yaklaşık 3 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayabilen santralden üretilen elektrik, ilgili elektrik firmasına satılarak ayda belediyeye ortalama 1 milyon 250 bin liralık gelir sağlıyor.

"Arazi, tarıma elverişli bir yer değildi"

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, AA muhabirine, güneş enerjisi panelleri sayesinde önemli gelir sağladıklarını söyledi.

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin önemini anlatan Hacıoğlu, güneş enerji santralinde atmosferdeki karbondioksit salınımının engellenmesi ile doğayı da koruduklarını ifade etti.

Hacıoğlu, dünya genelinde enerji maliyetlerinin yüksek düzeyde seyretmeye başladığını belirterek, "Hem belediyemize gelir sağlamak hem de enerji maliyetlerini daha asgariye düşürmek için bu çalışmayı yaptık. Güneş panellerimiz 80 dönümlük bir arazi üzerine yerleştirildi. Arazi, tarıma elverişli bir yer değildi. Alan bu sayede ekonomik olarak değerlendirildi. Sene bazında düşündüğümüzde 12 milyonun üzerinde bir gelir elde edeceğimize inanıyoruz."

Santralin 4 megavat güce sahip olduğunu dile getiren Hacıoğlu, "Üretimle beraber belediyemize gelir elde etmeye başladık. Santralimizin açılışını önümüzdeki günlerde devlet büyüklerimizi de davet edip burada bir şenlik havasında gerçekleştirip, sevincimizi vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

KDV istisnası kapsamında yatırım teşvik belgesi aldıkları tesisin yaklaşık 2,5 yılda maliyetini amorti etmesini beklediklerini anlatan Hacıoğlu, santralin kapasitesinin arttırılması için çalıştıklarını kaydetti.

Tarıma uygun olmayan arazi güneş tarlası na dönüştürüldü
Tarıma uygun olmayan arazi güneş tarlası na dönüştürüldü
Tarıma uygun olmayan arazi güneş tarlası na dönüştürüldü
Tarıma uygun olmayan arazi güneş tarlası na dönüştürüldü

YORUMLAR
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Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu Honaz'da etkili olan sağanak tarım arazilerinde zarara neden oldu Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da Duyurduğu 'Güneş Tarlası' Projesini Bozkurt Belediyesi Hayata Geçiriyor. Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da Duyurduğu 'Güneş Tarlası' Projesini Bozkurt Belediyesi Hayata Geçiriyor.
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarıma uygun olmayan arazi 'güneş tarlası'na dönüştürüldü - Son Dakika

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