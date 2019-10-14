Son Dakika Haberleri: “Tarımda 16 milyar lira dağıtılıp, ithalat artıyorsa teşviklerin etkinliği sorgulanmalı”
Son Dakika Ekonomi “Tarımda 16 milyar lira dağıtılıp, ithalat artıyorsa teşviklerin etkinliği sorgulanmalı”

“Tarımda 16 milyar lira dağıtılıp, ithalat artıyorsa teşviklerin etkinliği sorgulanmalı”

49 dakika önce

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, "16 milyar lira dağıtılıp, tarımsal ürün ithalatı artıyorsa teşviklerin etkinliği sorgulanmalı. Ayrıca marketler üreticileri karsız satışa zorluyor, perakende yasasında değişiklik şart" dedi.

“Tarımda 16 milyar lira dağıtılıp, ithalat artıyorsa teşviklerin etkinliği sorgulanmalı”, System.String[]

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, "16 milyar lira dağıtılıp, tarımsal ürün ithalatı artıyorsa teşviklerin etkinliği sorgulanmalı. Ayrıca marketler üreticileri karsız satışa zorluyor, perakende yasasında değişiklik şart" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li senatör Lindsey Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Felç edici yaptırımlar üzerinde çalışıyoruz
Sosyal medya ayağa kalktı: "YPG'ye destek veren Greta'nın resmi Kadıköy duvarlarından silinsin!" Alkollü araç kullanan Seda Sayan'ın ehliyetine el konuldu Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 10:16:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: “Tarımda 16 milyar lira dağıtılıp, ithalat artıyorsa teşviklerin etkinliği sorgulanmalı”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]