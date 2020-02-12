Tarımda 2019 yılı değerlendirildi - Son Dakika

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Tarımda 2019 yılı değerlendirildi

7 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019 yılı çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Tarımda 2019 yılı değerlendirildi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019 yılı çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.


Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019 yılı çalışmalarının görüşüldüğü değerlendirme toplantıları İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. İl Müdürü Necdet Çiçek başkanlığında yapılan toplantılara, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri ve personeli ile İlçe Müdürleri katıldı. Toplantıda İlçe ve Şube Müdürlüklerinin 2019 yılı çalışmaları değerlendirildi. İlçe ve Şube Müdürlükleri tarafından hazırlanan sunumlar ile 2019 yılında yapılan kırsal kalkınma yatırım projeleri, uzman eller projesi, çiftçi kursları, kooperatif çalışmaları, su ürünleri faaliyetleri, gıda kontrolleri, tarımsal desteklemeler, aşılama, küpeleme ve diğer çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Ayrıca 2020 yılında planlanan faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE

Necdet Çiçek, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
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