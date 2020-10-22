'Tarımda 4 mevsim hasat' projesi için destek istiyor - Son Dakika

'Tarımda 4 mevsim hasat' projesi için destek istiyor

22.10.2020 14:08
'Tarımda 4 mevsim hasat' projesi için destek istiyor, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde üniversite öğrencisi Ömer Şenal (19), tarımda 4 mevsim boyunca ürün yetiştirmeye imkan tanıyan proje tasarladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde üniversite öğrencisi Ömer Şenal (19), tarımda 4 mevsim boyunca ürün yetiştirmeye imkan tanıyan proje tasarladı. Şenal, bilgisayar ortamında hazırladığı projenin hayata geçirilmesi için 5 milyon lirayi ihtiyaç olduğunu belirterek, destek istedi.

Hazırladığı proje ile birlikte 4 mevsim boyunca organik üretimin yapılabileceğini öne süren Şenal, sistemin tamamen otomasyon olarak çalışacağını kaydetti. Bu proje ile birlikte su sorununun da ortadan kaldırılacağını dile getiren Şenal, "Sistem, tamamen yağmur suyunu filtre ederek depolama sağlıyor. Sistemden bahsedecek olursak; yerin 4,5 metre altına kurulan su deposu bulunuyor. Deponun üzerinde filtresi bulunuyor. Suyun bu şekilde döngüsü sağlanıyor. Onun üstünde de 1 metre yüksekliğinde duvar var. Duvarın üzerinde de cam panellerden oluşan sistem var. Bu sistem içerisinde yılın 4 mevsimi ürün yetiştiriliyor. Camların kalınlığı 15 santimetre. Darbeye ve deformeye karşı dayanıklı olan camların arasında, su kanalları var. Su kanallarından mevsimin sıcaklıklarına göre sıcak veya soğuk su gönderiliyor. Böylelikle yetişen besinlerin, istediği ısı sağlanmış oluyor, 4 mevsim boyunca, farklı ürünler yetiştiriliyor" dedi.

Sistemin aynı zamanda kendi enerjisini üreteceğini belirten Şenal, "Kurulan güneş enerji sistemiyle, enerji üretimi sağlanıyor. Kurak arazilerde dahi bu sistem sayesinde ürün yetiştirilebiliyor" dedi.

Kendi kendini 10 yılda amorti edeceğini öne sürdüğü sistemin maliyetinin 5 milyon lira olduğunu kaydeden Şenal, "Sistemim şu an bilgisayar ortamında hazır durumda. Destek olursa, sistemi hayata geçirmek istiyorum" dedi.


'Tarımda 4 mevsim hasat' projesi için destek istiyor
'Tarımda 4 mevsim hasat' projesi için destek istiyor
'Tarımda 4 mevsim hasat' projesi için destek istiyor
'Tarımda 4 mevsim hasat' projesi için destek istiyor

Üniversite, Enerji, İnegöl, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Tarımda 4 mevsim hasat' projesi için destek istiyor - Son Dakika

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