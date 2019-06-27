Son Dakika Haberleri: Tarımda damla sulama çalışmaları
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Tarımda damla sulama çalışmaları

1 saat önce

Kayseri Şeker Fabrikası, pancar tarımında damla sulama sistemini yaygınlaştırıyor.

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Kayseri Şeker Fabrikası, pancar tarımında damla sulama sistemini yaygınlaştırıyor.
Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, pancar tarımının gelişimi için deneme çalışmaları ve uzman kuruluşlarla iş birliği yapılıyor.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, pancar tarımındaki gelişmelerle ilgili olarak, şunları kaydetti:
"Biz aynı zamanda tarla günleri yapmak suretiyle çiftçilerimize bu denemeler hakkında bilgiler aktarıyoruz. Çünkü artık tarımda maliyetler ve masraflar oldukça yüksek. Birim alanda yüksek gelir sağlamak çok kolay değil. Her bir konuda en yüksek faydayı, en yüksek verimi elde edecek çalışmaların yapılması lazım. Nihai olarak hedef birim alanda yüksek verimli ve kaliteli şeker pancarı temin ederek hem çiftçimizin gelirini artırmak hem de fabrikanın daha rantabl üretim yapmasını sağlamaktır."
Başkan Akay, tarım konusundaki gelişmeleri takip ettiklerini, çiftçilerin de bu gelişmeleri kendi tarlalarında uygulamasını arzu ettiklerini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:14 Kaynak: AA
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