Tarımda Dijital Dönüşümün İlk Adımı Atıldı

Tarımda çiftçilerin verimliliklerini ve refahlarını artırmak için '1000 Çiftçi 1000 Bereket' sosyal sorumluluk programı hayata geçirildi.

Tarımda çiftçilerin verimliliklerini ve refahlarını artırmak için '1000 Çiftçi 1000 Bereket' sosyal sorumluluk programı hayata geçirildi. 6 ilde başlatılan program kapsamında tarımda sosyal ve dijital dönüşüm hedefleniyor.



Türkiye'de Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 6,1'ini, ülke toplam ihracatının yüzde 4'ünü oluşturan tarımda örnek bir sosyal ve dijital dönüşüm programı başlatıldı. Çiftçilerin sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda desteklenip verimlilik ve kazançlarını artırmak için Cargill tarafından '1000 Çiftçi 1000 Bereket' adıyla yürütülen proje Mersin, Adana, Konya, Karaman, Manisa ve İzmir'de mısır tarımı yapan 1000 çiftçiyi kapsıyor. Program ile tarımda sosyal ve dijital dönüşüm hedefleniyor.



Bu kapsamda çiftçilere alanında uzman ziraat mühendisleri tarafından zirai ve teknik danışmanlık sağlanacak. Tarlalarda dijital toprak analiz cihazı ile toprak analizi yapılacak ve ekimden hasada kadar, doğru gübreleme, sulama yöntemleri ve hastalıklarla mücadele konusunda danışmanlık hizmeti sağlanacak. Çiftçiler aynı zamanda finansal okuryazarlık eğitimleri de alacak.



MİLLİ GELİRE KATKI



'1000 Çiftçi 1000 Bereket' programının İstanbul'da düzenlenen lansman toplantısında konuşan Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tarakçıoğlu, "Cargill olarak dünya genelinde yüz binlerce çiftçiye eğitimler vererek verimliliklerini ve karlılıklarını arttırabilmelerini sağlayacak sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmaya çalışmaktayız. Amacımız ülkemizde de 1000 Çiftçi 1000 Bereket programıyla çiftçilerimizi sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla buluşturmak. Mısırını kullandığımız çiftçilerimizin refah düzeyinin yükseldiğini görmek bizim için önemli" dedi.



YÜZDE 12'LİK VERİM ARTIŞI BEKLENİYOR



Program hakkında bilgilendirmede bulunan Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Kurumsal İlişkiler Direktörü Dr. Ediz Aksoy ise, "Bu programdaki amacımız, bin tane çiftçiye ulaşarak onların refahlarını arttırmak. Biz, tarımda çiftçi refahını arttırarak ülke refahının da artacağına inanıyoruz. Bu program dahilinde değişik servisler sağlayacağız. En başta kendi yaptıkları işe bir işletme gözüyle bakmaları ve de etkinliklerini arttırabilmek için kullandıkları her türlü girdiyi optimize etmeleri, sonuç olarak da programa uygun üretim yapıldığı takdirde ortalama yüzde 12'lik verim artışı elde edilebilmesini öngörüyoruz. İşin içerisinde eğitimler de var. Özellikle çiftçilerimizin finansal okur-yazarlık konusunda daha ileriye gitmelerini istedik. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği FODER'le birlikte bir eğitim modülü hazırladık ve onu da programın içine koyduk. Dolayısıyla uygulama yapacağımız 6 ilde bin tane çiftçiye bu konuda eğitimler vereceğiz. Bu şekilde onların refahını arttırmayı sağlayacağız" diye konuştu.



5 DAKİKADA TOPRAK ANALİZİ YAPILIYOR



Dr. Ediz Aksoy sözlerine şöyle devam etti:



"Tarımda dijital dönüşüm bizim için çok önemli. Çünkü Türkiye'nin ne yazık ki çok ilerleyemediği noktalardan bir tanesi bu. Burada bir numaralı konu dijitalizasyonla verimliliğin artması. Yapılan bütün ekim-dikimlerde verimliliği arttırmak. Bahsettiğimiz konulardan bir tanesi toprak analizi. Bunu dijital bir ekipmanla 5 dakikada da veya 2 haftada da yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla dijitali kullanarak daha doğru karar verebilmek ve hızlı hareket edebilmek çok önemli. Uydu görüntüleriyle de ürünün kalitesini uzaktan görüp buna göre aksiyon alabilmek çok kritik. Bunların hepsini topladığımızda büyük bir değer yaratıyoruz. Bu değer hem çiftçi hem de ülke refahını arttırıcı bir unsur olmak zorunda."



Öte yandan toplantıda 3 yıl sürmesi planlanan projenin ilk fazının bu yıl hasat zamanı tamamlanacağı ve ölçümlenen sosyal etkinin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi. - İstanbul

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