Tarımda "e-Çiftçi" dönemi
34 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanlığı e-Çiftçi sistemini hayata geçirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı e-Çiftçi sistemini hayata geçirdi. e-Çiftçi Portalı'na giriş yapan kullanıcı tüm kayıt işlemleri ve destekleme başvurularını kolayca yapabilecek. Sistem, bakanlık ile çiftçi arasındaki iletişimi güçlendirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:35
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