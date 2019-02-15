Son Dakika Haberleri: Tarımda "e-Çiftçi" dönemi

Tarımda "e-Çiftçi" dönemi

34 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı e-Çiftçi sistemini hayata geçirdi.

Tarımda
Tarım ve Orman Bakanlığı e-Çiftçi sistemini hayata geçirdi. e-Çiftçi Portalı'na giriş yapan kullanıcı tüm kayıt işlemleri ve destekleme başvurularını kolayca yapabilecek. Sistem, bakanlık ile çiftçi arasındaki iletişimi güçlendirecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:35 

Ekonomi
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