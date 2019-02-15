Tarımda "e-Çiftçi" dönemi

Tarım ve Orman Bakanlığı e-Çiftçi sistemini hayata geçirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı e-Çiftçi sistemini hayata geçirdi. e-Çiftçi Portalı'na giriş yapan kullanıcı tüm kayıt işlemleri ve destekleme başvurularını kolayca yapabilecek. Sistem, bakanlık ile çiftçi arasındaki iletişimi güçlendirecek.

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