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Tarımda eğitim seferberliği - Son Dakika

Tarımda eğitim seferberliği

02.06.2021 01:07

Tarımda eğitim seferberliği Kız Kardeşim Eğitimleri başladı Tarım ve Orman Bakanlığı Kadın çiftçi ve girişimcilere eğitim seferberliği başlattı.

Tarımda eğitim seferberliği

Kız Kardeşim Eğitimleri başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Kadın çiftçi ve girişimcilere eğitim seferberliği başlattı. Kız kardeşim projesi kapsamında düzenlenen eğitim programında 10 İl'de, 1.000'den fazla kadın çiftçi hedefleniyor.

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı kadın çiftçi ve girişimcilere eğitim seferberliği başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlara yönelik eğitim seferberliği başlattı. Eğitim seferberliği kapsamında toplam 10 ilde düzenlenecek eğitimler ile yaklaşık bin kadın girişimciye ulaşılması hedefleniyor.

Eğitimlerde, mentor desteği ve kadın girişimcilerin katılımcılarla bir araya gelerek başarı hikayelerini anlattığı "ilham buluşmaları" da kapsama alındı. Kamuoyunda Somer Şef olarak bilinen Somer Sivrioğlu da ilham buluşmaları kapsamında 3 ilde seminer verecek. Ayrıca eğitimleri başarı ile tamamlayan kadın girişimcilere ödül verilmesi planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, eğitim seferberliğinin başladığı Ankara Ayaş İlçesinde Kız Kardeşim Projesi tanıtım toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, kadınların kalkınmaya katılımının hem ülke ekonomisinin güçlenmesi hem de kadının statüsünün yükselmesi açısından önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Sizi bu yolculukta mükemmel bir şekilde görücüye çıkartacak, bütün eksiği gediği tamamlayacak eğitimler oluşturduk. Bu eğitimleri de en gerekli, en anlaşılır şekilde çok fazla tekniğe kaçmadan yapmaya çalıştık.

Bu projeyi oluştururken arkadaşlarla konuştuk ve dedik ki 'biz böyle iki gün eğitim verdik, sonra hadi görüşmek üzere deyip gitmeyelim' dedik. Çünkü yolda giderken üreticilerin çok soruları olacak. O nedenle biz buraya danışman atayalım dedik Tarım ve Orman Bakanlığından. Bir telefon numarası olsun, sizinle diyaloğa geçecek. Size bu yolculuğunuz da piyasa bilgisi ile ilgili bilmeniz gereken her konuda destek alabileceğiniz mentor birini atayalım. Siz o kişiyle yolda el ele verip beraber yürüyün.

Biz toplamda bütün projeleri, Türkiye'ye yayılması ile beraber kırsal kalkınmanın desteklenmesi, tersine göçün desteklenmesi, biyoçeşitliliğimizin desteklenmesi, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi ve bütün bunlarında kadın eliyle olmasını çok ama çok önemsiyoruz. Çünkü kadının ruhu, zenginliği, sabrı, dinamizmi hem duygusal hem de mantıksal zekası bütün bunların üstesinden gelebilir."

Kız Kardeşim Projesi

Coca-Cola Vakfı'nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği ile birlikte 2015 yılından bu yana devam eden Kız Kardeşim Projesi, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amaçlanıyor. Kız Kardeşim Projesi, Türkiye'de bugüne kadar 81 ilde 100 binin üzerinde kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, 10 ilde bin kadın girişimciye; Müşteri İlişkileri ve Satış, Ürün Sunum ve Pazarlama Teknikleri, Gıda Güvenliği ve Lojistik, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Coğrafi İşaretler, Finansal Okuryazarlık, Sosyal Medya ve İnternet Reklamcılığı, Etiketleme Mevzuatı, DİTAP, Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık konu başlıkları ile eğitimler verilmesi hedefleniyor.

Projenin ilk ayağında eğitimlerin verileceği iller; Ankara, Erzurum, Bursa, Eskişehir, Elazığ, Konya, Balıkesir, İzmir, Samsun ve Adana olarak belirlendi. Diğer ayağında ise eğitimlerin ülkemiz coğrafyasında yer alan tüm illere yayılması planlanıyor. Eğitim programı kapsamında başarılı kadınlara katılım belgesi verilecek.

Kız Kardeşim Projesinin amaçları

Proje kapsamında; illerde ön plana çıkan ürün ve ürünlerin çeşitliliği sayesinde katma değerinin artırılması, markalaşması, pazarlanması, yerel ve geleneksel üretimin teşvik edilmesi, yerel ürünlerin piyasaya bilinçli bir şekilde yayılması, biyoçeşitliliğin korunması, kırsal kalkınmanın desteklenerek cazibesinin artırılması, tarımsal işletmelerin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir tarıma hizmet edilmesi, tarımdaki en büyük role sahip kadınlarımızın sosyo-ekonomik güçlenmesine destek olunması amaçlanıyor.

Tarımda eğitim seferberliği
Tarımda eğitim seferberliği
Tarımda eğitim seferberliği
Tarımda eğitim seferberliği

Türkiye, Ankara, Çiftçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarımda eğitim seferberliği - Son Dakika


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