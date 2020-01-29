Tarımda eğitime devam - Son Dakika

Bursa'da çiftçilere her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kırsala yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.



Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım A.Ş.'nin Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlendiği, 5957 sayılı Sebze ve Meyve ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Kanuna bağlı yönetmeliklerle ilgili eğitim programı Merinos AKKM'de yapıldı.



Soğuk hava deposu sahipleri, üreticiler, köy muhtarları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıtalarına hal kayıt sistemi ve künye alımı ile ilgili eğitim verildi. Sektör temsilcilerinin konuyla ilgili meseleleri dinlenirken, çözümleri üzerinde tartışıldı. - BURSA