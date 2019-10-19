Son Dakika Haberleri: Tarımda girişimci kadın çiftçiler projesi Türkiye birincisi Van'dan
Son Dakika Güncel Tarımda girişimci kadın çiftçiler projesi Türkiye birincisi Van'dan

Tarımda girişimci kadın çiftçiler projesi Türkiye birincisi Van'dan

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programına", "Kaya balı üretimi projesi" ile Van'dan katılan Aslıhan Damar Türkiye birincisi oldu.

Tarımda girişimci kadın çiftçiler projesi Türkiye birincisi Van'dan, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programına", "Kaya balı üretimi projesi" ile Van'dan katılan Aslıhan Damar Türkiye birincisi oldu.


Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında düzenlenen 2019'un en iyi proje ödülleri, Tarım ve Orman Bakan Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle sahiplerini buldu. Tüm projeler arasından "Kaya balı üretimi projesi" ile Van'dan katılan Aslıhan Damar, Türkiye birincisi olurken, birincilik ödülünü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den aldı. Tunceli'den Gamze Doğan "Ak sarımsağı dağdan alma benden al projesi" ile ikincilik, Erzurum'dan Songül Aktürk ise "Duttan gelen şifa projesi" ile üçüncülük ödülüne layık görüldü. - VAN

Türkiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:39 Kaynak: İHA
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