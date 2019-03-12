Tarımda güçlü altyapı hedefleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik'te yaptırılan Aydınlar Sulama Göleti hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik'te yaptırılan Aydınlar Sulama Göleti hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gölet için 2 milyon 342 bin ve sulama tesisi için 830 bin TL harcandığını belirterek, bu yatırımla bin 100 dekar alanın sulu tarıma açıldığını söyledi.

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