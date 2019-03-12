Son Dakika Haberleri: Tarımda güçlü altyapı hedefleniyor

Tarımda güçlü altyapı hedefleniyor

30 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik'te yaptırılan Aydınlar Sulama Göleti hizmete açıldı.

Tarımda güçlü altyapı hedefleniyor, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik'te yaptırılan Aydınlar Sulama Göleti hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gölet için 2 milyon 342 bin ve sulama tesisi için 830 bin TL harcandığını belirterek, bu yatırımla bin 100 dekar alanın sulu tarıma açıldığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:15 

Alinur Aktaş, Aydınlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik, Ekonomi
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