Son Dakika Haberleri: Tarımda Kadın Girişimcilerin Projeleri Destekleniyor

Tarımda Kadın Girişimcilerin Projeleri Destekleniyor

2 saat önce

Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi" kapsamında "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" başlatıldı.

Tarımda Kadın Girişimcilerin Projeleri Destekleniyor, System.String[]
Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi" kapsamında "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" başlatıldı.

Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi ile kırsalda kadın girişimciliğinin artırılması amacıyla "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi" kapsamında "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" başlatıldı.

Projeye hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi, kaynakları etkin-verimli ve sürdürülebilir kullanan, bulunduğu çevreye öncülük eden ve rol model olan, olabilecek genç kadın çiftçilere yönelik sürdürülebilir iş olanaklarının yaratılması, istihdam olanaklarının artırılması ve korunması, kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin çeşitlendirilmesi, kırsal nüfusun azalmasının önlenmesine katkıda bulunması ve farkındalık yaratılması açısından oldukça önemlidir. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın desteği ile yürütülen program ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, kırsalda üretici ve girişimci ruha sahip kadın çiftçilere girişimcilik eğitimlerinin verilmesi yolu ile uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesini sağlayarak tarımda kadın girişimciliği artırmayı amaçlıyoruz. 2019 yılı "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında başvurular 22.02.2019 tarihine kadar Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılabilecektir"dedi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:55 Kaynak: İHA

Ağrı, Güncel
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