Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" Programı
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" programına Bayburt'un da dahil edildiği bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" programına Bayburt
'un da dahil edildiği bildirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi ile yine kırsalda kadın girişimciliğinin arttırılması amacıyla 2015 yılında başlatılan "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi" programına aralarında Bayburt'un da olduğu 17 ilin dahil edildiği belirtildi.
Program kapsamında kırsal alanda yaşayan ve yoğun olarak tarımın içinde yer alan genç kadınlara yönelik faaliyetler gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Program kapsamında ilimizde tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren yenilikçi, yaratıcı, kaynakları etkin-verimli ve sürdürülebilir kullanan, bulunduğu çevreye öncülük eden, rol model olabilecek 18-40 yaş arası 75 kadına İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 5 gün süreli uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilecektir. Belirli esaslar dahilinde gerçekleştirilecek programla ilgili detaylı bilgiler il ve ilçe müdürlüklerimiz öğrenilebilecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:24 Kaynak: AA
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