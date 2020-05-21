Tarımda kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele - Son Dakika

Tarımda kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele

Başta fındık olmak üzere 40'a yakın tarım ürününde büyük hasara yol açan ve ülkemize 4 yıl önce doğudan Gürcistan, batıdan ise Balkanlar üzerinden giren kahverengi kokarca zararlısı ile yapılmak istenen biyolojik mücadele konusunda gelişme kaydedildi.

Tarımda kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele, System.String[]

Başta fındık olmak üzere 40'a yakın tarım ürününde büyük hasara yol açan ve ülkemize 4 yıl önce doğudan Gürcistan, batıdan ise Balkanlar üzerinden giren kahverengi kokarca zararlısı ile yapılmak istenen biyolojik mücadele konusunda gelişme kaydedildi. 'Trissolcus Japonicus' adı verilen Samuray Arıcığı olarak bilinen mücadeleci böcek yurt dışından ithal edilerek biyolojik savaşta kullanılacak.


Yaklaşık 3 yıldan beri sektörle ilgili kesimler tarafından toplantılar düzenlenerek gündeme getirilen kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele yapılması için yurt dışında üretilmiş olan Samuray Arısının ülkemize ithali için yapılan çalışmalardan şimdiye kadar olumlu sonuç alınamamıştı. Bu konuda son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün organizasyonunda sektörle ilgili kesimler ile araştırma kuruluşları ve bakanlık yetkililerinin katılımı ile video konferans şekliyle toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin yan sıra Tarımsal Araştırma Enstitüleri ile ihracatçı birliklerinin temsilcileri de katıldılar.


Toplantıya katılan Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, kahverengi kokarca zararlısı ile tarımsal ürünlere zarar vermeden mücadele etmek için kamuoyunda 'Samuray Arıcığı' olarak da adlandırılan böceği temin etmekten başka çare bulunmadığını vurguladı. Arslantürk, "Yapılan son toplantıda İsviçre'de üretilen ve dünyanın çeşitli yerlerinde kullanılıp biyolojik mücadele de yararlı sonuçlar alınan böceği Türkiye'ye ithal etme konusu bu kez kabul gördü. Böcek ithal edilip Samsun'daki Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü'nde kurulacak istasyonda çoğaltılıp mücadele için sahaya salınacak. Bunun için belirli bir zaman süreci de gerekiyor. Ama, bugüne kadar bir türlü başaramadığımız ithal edip, mücadeleye başlama sürecini böylelikle atlattığımız için sevinçliyiz" dedi.


Aynı zamanda Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı da olan Sebahattin Arslantürk, ürünleri zaman zaman tamamen de yok edebilen kahverengi kokarca ile ondan biraz daha az zararlı olan yeşili ile de mücadele edileceğini vurguladı. Arslantürk ayrıca, zararlı ile mücadelede zamanın çok önemli olduğunu, bu nedenle de başarıyı tesadüfe bırakmamak için üretici ve sektör temsilcileri ile sık sık bir araya gelineceğini sözlerine ekledi. - TRABZON

Gürcistan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 03:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarımda kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele - Son Dakika Ekonomi

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