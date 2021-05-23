Kuraklık hububat üretimini olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kuraklık hububat üretimini olumsuz etkiledi

23.05.2021 11:06

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Kırıkkale'de mart ve nisan aylarında yeterli yağışın olmaması nedeniyle arpa rekoltesinde yüzde 70 kayıp bekleniyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Kırıkkale'de mart ve nisan aylarında yeterli yağışın olmaması nedeniyle arpa rekoltesinde yüzde 70 kayıp bekleniyor.

Son yıllarda artan kuraklık Anadolu'daki üreticileri kaygılandırıyor. Tarım arazilerine mart ve nisan aylarında beklenen yağışın düşmemesi verimi düşürdü. Kırıkkale'de de azalan yağışlar ile oluşan kuraklık tarım arazilerinde etkisini hissettirdi.

Kent genelinde kuraklığın etkisini gösterdiğini belirten Kırıkkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Sümer, "8 ilçe, 2 belde, 185 köyümüzün tamamında kiminde az kiminde çok olmak kaydıyla kuraklık baş göstermiş vaziyette. Elbette bunun küresel ısınma ile çok ilgisi var ama bu sene küresel ısınmanın dışında mart ve nisanda samyeli esti birkaç defa. Sam bilindiği gibi sebze ve meyvenin ilacı, hububatın da düşmanıdır. O iki defa sam esmesi, bizim ürünlerimizin bu şekle gelmesine sebep oldu" şeklinde konuştu.

"Arpalar şu anda hasarı tamamen almış durumda"

Bundan sonra yağacak yağmurların nohut ve buğday için faydalı olacağına değinen Sümer, "Bu saatten sonra da yapılacak hiçbir şey yok. Bu saatten sonra denizi getirsek, Kızılırmak'ı çevirsek kifayet etmez. Bundan sonra yağacak yağmurlar inşallah üreticimizin ekmiş olduğu nohutlara faydalı olur diye bekliyoruz. Bütün ülke genelinde etkisini gösterdi. Güneydoğu'da Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan başlıyoruz, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Çorum'un bir kısmının tamamında arpalar şu anda hasarı almış durumda. Arpalar tamamen bitti. Arpalarda aşağı yukarı yüzde 70-80 oranlarında bir kaybımız var. Ama son günlerde bir yağmur görürsek nohut ve buğdaylarımızın bir kısmı kurtulacak gibi görülüyor" ifadelerini kullandı.

"Rekoltede 6 milyon tonluk bir açıktan bahsediyoruz"

Kuraklığa bağlı olarak geçen yılın arpa rekoltesine göre yaklaşık 6 milyon ton kayıp beklendiğini ifade eden Sümer, "Bizim ülkemizin 22 milyon ton arpa ve buğday tüketimi var yıllık. Şu anda resmi verilere göre 15-16 milyon ton civarında hesaplanıyor rekolte. Ama bu görüntüyle biz bunun da gerçekleşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Bu biraz daha düşecek gibi görünüyor. Bu korkunç bir rakam. 6-7 milyon tonluk bir açıktan bahsediyoruz" dedi.

"Bu durum sadece üreticiyle bitmiyor"

Kuraklıktan üreticinin yanı sıra tüketicinin de zaman içerisinde olumsuz etkileneceğini kaydeden Ticaret Borsası Başkanı Sümer, şunları söyledi:

"Üretici mağdur durumda, sıkıntılı bir halde. Ama üretici üretemeyince bu Kırıkkale'ye, ardından ülke geneline yansıyacak. Yani buradan yapılacak her ton ithalat demek dolar çıktısı demek. Bu basit bir şey değil. Bu zincirin halkası gibi. Bu üreticiden ilimize, ilimizden ülkemize, ülkemizden tüketicimize herkese yansıyacak. Üretici zaten zor durumda ama bu üreticiyle bitmiyor. Onun arkasından gelen halkanın zincirleri var." - KIRIKKALE

Kuraklık hububat üretimini olumsuz etkiledi
Kuraklık hububat üretimini olumsuz etkiledi
Kuraklık hububat üretimini olumsuz etkiledi
Kuraklık hububat üretimini olumsuz etkiledi
Kuraklık hububat üretimini olumsuz etkiledi
Kuraklık hububat üretimini olumsuz etkiledi
Kuraklık hububat üretimini olumsuz etkiledi
Kuraklık hububat üretimini olumsuz etkiledi
Kuraklık hububat üretimini olumsuz etkiledi
Kuraklık hububat üretimini olumsuz etkiledi
Kuraklık hububat üretimini olumsuz etkiledi
Kuraklık hububat üretimini olumsuz etkiledi
Kuraklık hububat üretimini olumsuz etkiledi

Kırıkkale, Nisan, Mart, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuraklık hububat üretimini olumsuz etkiledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş Gören dönüp bir daha baktı! 75 milyon dolarlık lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti Gören dönüp bir daha baktı! 75 milyon dolarlık lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Soylu'nun Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Ayrı dünyaların insanlarıyız" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Doğrudur, öyle bir dünyada işimiz yok Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti

Son Dakika Haberleri
12:25 İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular
12:23 Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam
12:19 Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler
12:10 Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti
11:55 Atletico Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
11:53 Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş
11:50 Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı
11:32 Verdiği vaazda Ali Koç'u hedef almıştı! Diyanet, müftü Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı
11:31 Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu
10:45 Türkiye'de de kullanılan BioNTech aşısının, Hint mutasyonuna karşı yüzde 88 oranında koruma sağladığı ortaya çıktı
İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular         
12:25
Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler         
12:20
Metrobüste Metrobüste "bacak bacak üstüne attın" tartışması! O anlar cep telefonuyla kaydedildi         
11:58
Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı         
11:51
Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu         
11:31
Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü         
10:48
Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi         
09:28
Sedat Peker yeni videoda, Sedat Peker yeni videoda, "Darbe için zemin hazırlıyor" iddialarına cevap verdi: Sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır         
09:14
Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu         
00:17
Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu         
23:38
Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti         
22:43
Köpeğe tecavüz iddiası! Bitkin halinden şüphelendiler Köpeğe tecavüz iddiası! Bitkin halinden şüphelendiler         
21:12
Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti         
16:38
Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı         
16:17
Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje hayata geçiyor Son dakika: Türkiye Kıbrıs Türkü'nü bir kez daha kimseye muhtaç etmedi! KKTC'nin tarımı için can suyu olacak proje hayata geçiyor         
15:46
Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada         
10:49
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2021 12:33:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuraklık hububat üretimini olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement