Tarımda Maliyetleri Düşüren Teknolojiler Agroexpo'da

2018 yılında 60 ülkeden 875 katılımcı firmayı 332 bin ziyaretçiyle buluşturan Türkiye 'nin en büyük, Avrupa 'nın ilk dört büyük tarım fuarı arasında olan "Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı", 7-10 Şubat tarihleri arasında Türk tarımını dünya tarımı ile Fuar İzmir 'de 14. kez buluşturacak.Katılımcı firmalar 2019 tarım ve hayvancılık teknolojilerini ilk kez 14. Agroexpo'da görücüye çıkaracak. Türk çiftçisinin heyecan ve merakla beklediği teknolojik yenilikler için katılımcı firmalar hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Fuarın bu yıl da yerli ve yabancı sektör devlerinin teknoloji yarışına sahne olması bekleniyor.Orion Fuarcılık Genel Müdürü Burak Tan , "Her yıl ilkleri gerçekleştirdiğimiz fuarımızda, yüzlerce firma yüz binlerce metrekarelik alanda son teknolojilerini yine ilk kez 7-10 Şubat tarihlerinde Fuar İzmir'de Türk çiftçisinin hizmetine sunacak" dedi.Tüm katılımcı ve ziyaretçilerin en üst düzeyde yarar sağlayabilmeleri için yoğun ve titiz şekilde çalıştıklarını ifade eden Burak Tan, sözlerine şöyle devam etti."Agroexpo, yerli ve yabancı tüm katılımcı firmalarıyla tarım ve hayvancılık sektörü için kaçırılmayacak dev bir lansman sahnesi. Amacımız sahneye sektörün dünyadaki en iyilerini en yenilerini çıkarmak ve Türk çiftçisine tanıtmak. Bunun için özel etkinlerimiz de olacak. İki gün sürecek olan 2019 traktör lansmanı ve tarımda yenilikçi makinelerin sunumları, C holündeki etkinlik alanında tüm ziyaretçilerimize açık olacak. Tarımda verimi arttıran ve maliyetleri düşüren teknolojilerle tanışmak için Agroexpo, çiftçilerimizin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir platform."Avrupa standartlarında düzenlenen ve yine bin kişilik oturma kapasitesine sahip aktivite alanında düzenlenecek olan canlı hayvan ırk tanıtımları; seminerler, paneller ve daha birçok Agroexpo etkinlikleri, tüm sektör ilgililerinden tam not alması bekleniyor.Girişin ücretsiz olduğu 14. Agroexpo Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 7-09 Şubat tarihlerinde saat 10.00 ile 18.00 saatleri arası, 10 Şubat Pazar günü ise saat 10.00 ile 17.00 saatleri arası ziyaretçilerini ağırlayacak. - İZMİR