Tarımda orta vadeli tahminlerde belirsizlikler yükseliyor - Son Dakika

Tarımda orta vadeli tahminlerde belirsizlikler yükseliyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Kovid-19 salgınına yönelik küresel mücadelenin, iş gücü piyasasından tarımsal üretime, gıda işlemesinden lojistik ve tedarik zincirine kadar pek çok alanda eşi görülmemiş belirsizliklere yol...

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Kovid-19 salgınına yönelik küresel mücadelenin, iş gücü piyasasından tarımsal üretime, gıda işlemesinden lojistik ve tedarik zincirine kadar pek çok alanda eşi görülmemiş belirsizliklere yol açtığını belirtti.

İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil

FAO ile OECD'nin ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde tarım ve balık piyasaları için 10 yıllık beklentileri değerlendirdiği 2020-2029 Tarımsal Görünüm raporu bugün açıklandı.

İki kurumun ortak raporunda, "Küresel Kovid-19 pandemisine karşı mücadele, iş gücü piyasalarında, girdi endüstrilerinde, tarımsal üretimde, gıda işleme, nakliye ve lojistikte potansiyel darboğazların yanı sıra gıda ve hizmetlerine olan talepteki değişimlerle birlikte, küresel gıda tedarik zincirlerinde benzeri görülmemiş belirsizliklere neden olmaktadır. Kısa vadede, ekonomik ve sosyal etkileri, küresel tarımsal üretim ve gıda tüketimi için genel olarak olumlu orta vadeli görünümü kesintiye uğratmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, "Arz ve talebin itici faktörlerindeki dalgalanmalar, bu genel gidişat etrafında güçlü fiyat değişkenliğine yol açabilir. Aynı zamanda Kovid-19 nedeniyle düşük gelirli ülkelerde ve hanelerde harcanabilir gelirlerdeki düşüşün, bu görünümün ilk yıllarında talebi azaltması ve gıda güvencesini daha da zayıflatabileceği düşünülmektedir." değerlendirmesine de yer verildi.


Raporda, hükümetlerin iş gücü sıkıntısı gibi acil ihtiyaçlarını ele alan dengeli tarım politikaları oluşturma ve geçmişin daha iyi şekilde inşa edilmesi için tarım sektörüne yönelik dayanıklı koşulları yaratma zorluğu ile karşı karşıya olduğu kaydedildi.


Belirsizlikler karşısında üretken, esnek ve sürdürülebilir gıda sistemleri oluşturmak için sürekli yatırım ihtiyacının vurgulandığı raporda, Kovid-19'un ötesinde, karşı karşıya kalınan mevcut zorluklar arasında Doğu Afrika ve Asya'daki çekirge istilası, Afrika domuz ateşinin devam eden yayılması, daha sık aşırı iklim olayları ve büyük ticaret güçleri arasındaki ticari gerilimlerin yer aldığına dikkat çekildi.


Gıda sisteminin gelişen beslenme ve tüketici tercihlerine uyum sağlaması ve tarımsal gıda tedarik zincirlerindeki dijital yeniliklerden yararlanması gerekeceği de ifade edildi.


Rapora ilişkin basın açıklamasında da söz konusu raporun, gelecek 10 yıl boyunca arz büyümesinin talep büyümesini geride bırakacağını ve çoğu emtia için reel fiyatların mevcut seviyelerinde veya daha da altında kalmasına neden olacağını ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OECD Genel Sekreteri Angel Gurría, "İyi işleyen, öngörülebilir bir uluslararası ticaret sistemi, küresel gıda güvencesini sağlamaya yardımcı olabilir ve ihracatçı ülkelerdeki üreticilerin gelişmesine izin verebilir. Deneyim, ticaret kısıtlamalarının gıda güvencesi için bir reçete olmadığını göstermiştir." ifadelerini kullandı.

FAO Genel Direktörü Çü de "Dinamik, üretken ve esnek tarım ve gıda sektörleri oluşturmak için daha iyi politikalara, daha fazla inovasyona, artan yatırımlara ve daha fazla kapsayıcılığa ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Bm Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 21:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarımda orta vadeli tahminlerde belirsizlikler yükseliyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi 23:28 Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu 23:04 Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil 23:01 Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 19:33 Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 14:31 Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:33 Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
23:50
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
23:28
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
23:04
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
23:01
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi
19:33
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 03:39:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarımda orta vadeli tahminlerde belirsizlikler yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]